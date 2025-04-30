聯發科董座蔡明介：把握AI趨勢 帶動公司穩健成長

聯發科（2454）近日公布去年度營業報告書，該公司董事長蔡明介表示，無所不在的AI趨勢將持續推動市場機會，而聯發科不論在邊緣運算或雲端運算皆位處有利位置。該公司將透過不間斷的技術突破和產品創新，把握AI趨勢，帶動公司在市場上的穩健成長。

聯發科去年合併營收約5,306億元，年增22.4％，毛利率年增1.8個百分點，提升至49.6％，歸屬母公司業主淨利為1,063.87億元，年增38.2％，每股純益達66.92 元。

蔡明介在報告書中提及，半導體產業近年因全球經濟環境及客戶庫存策略調整等因素而變化快速。經嚴謹的庫存控管後，去年客戶庫存已回到相對健康的水位，加上終端市場需求逐步改善，進一步推動客戶回補庫存。同時，由於市場對高效能運算、生成式AI等技術採用持續增加， 技術及產品的升級趨勢持續帶動產業蓬勃發展。

在手機應用方面，聯發科去年推出旗艦5G Agentic AI晶片天璣9400，該公司提到，採用此晶片的旗艦手機在市場上廣獲好評，帶動去年該公司旗艦晶片營收達雙倍成長、貢獻超過20億美元營收。

在智慧終端裝置平台方面，各類終端產品的技術持續升級，包括連結技術升級至Wi-Fi 7、5G及10GPON，以及平板與Chromebook等裝置的運算效能持續提升。聯發科表示，該公司在連結技術領域，除積極參與標準制訂，也以完整的產品組合成功擴展至全球電信營運商，去年市占率持續提升。在平板領域，市場對生成式AI的需求，也持續推升高階晶片的營收貢獻。在客製化晶片領域，聯發科透過SerDes IP、高階晶片設計能力、與具彈性的生意模式等，聚焦於AI資料中心市場機會。

而在汽車領域，聯發科的產品包括智慧座艙、車載數據機及電源管理晶片解決方案，去年獲多家汽車業者採用。另外在電源管理晶片方面，聯發科也不斷拓展至新的應用領域。

展望未來，蔡明介強調，在邊緣運算領域，聯發科以一系列結合強大CPU、GPU及NPU的邊緣運算晶片，與領先業界的產品規畫，持續與全球客戶合作。而在雲端運算領域，也持續開發先進的AI加速器，並與供應鏈夥伴合作強化先進製程及先進封裝等能力。