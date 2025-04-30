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英特爾晶圓代工盛會 台廠現蹤影

經濟日報／ 記者鐘惠玲／美國聖荷西29日電
力旺董事長徐清祥登上英特爾2025年Intel Foundry Direct Connect開講。記者鐘惠玲/攝影
力旺董事長徐清祥登上英特爾2025年Intel Foundry Direct Connect開講。記者鐘惠玲/攝影

英特爾2025年Intel Foundry Direct Connect活動於美國時間29日在聖荷西登場，當中不時可見台廠亮相或出現公司名稱，包括聯發科（2454）、聯電（2303）、力旺（3529）與欣興（3037）等業者。

聯發科是於2022年中就與英特爾達成協議，後者會以Intel 16製程為其生產多款智慧裝置晶片。這次英特爾在大會演講中，特別提及聯發科是其16奈米製程首家採用客戶。英特爾也另外提到，該公司晶圓代工業務首個16奈米製程設計定案（tape-out）已於晶圓廠進行試產。

同時，英特爾也指出，正與主要客戶合作，針對先前與聯電共同開發的12奈米製程及其衍生產品進行研發。

而力旺本來就是英特爾晶圓代工服務加速器 （Intel Foundry Services Accelerator）計畫成員，力旺董事長徐清祥這次也受邀在活動中開講，談到晶片安全，以及其在英特爾18A與18A-P製程中可導入利用NeoPUF基礎的安全性IP。

另外，英特爾在先進封裝方面持續布局，在EMIB基板方面列出四家合作廠商，欣興即為其中之一。

聯電與英特爾共同開發12奈米製程。記者鐘惠玲/攝影
聯電與英特爾共同開發12奈米製程。記者鐘惠玲/攝影
欣興是英特爾EMIB基板合作廠商。記者鐘惠玲/攝影
欣興是英特爾EMIB基板合作廠商。記者鐘惠玲/攝影
聯發科使用英特爾16奈米製程打造產品。記者鐘惠玲/攝影
聯發科使用英特爾16奈米製程打造產品。記者鐘惠玲/攝影

晶圓代工 聯發科 英特爾

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