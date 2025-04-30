英特爾宣布14A家族製程 將於2027年進行風險試產
英特爾2025年Intel Foundry Direct Connect活動於美國時間29日在聖荷西登場，該公司更新先進製程的發展藍圖，並宣布其14A製程與同家族的14A-E將於2027年進行風險試產。
英特爾指出，其晶圓代工業務已開始與主要客戶針對Intel 14A展開合作，此技術為Intel 18A製程的接續技術。該公司已向主要客戶發布Intel 14A製程設計套件（PDK）的早期版本。目前已有多家客戶表達有意願在新製程節點上生產測試晶片。
英特爾也提到，Intel 14A將採用PowerDirect直接接觸供電技術（direct contact power delivery），此技術奠基於Intel 18A的PowerVia背部供電技術發展而成。
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