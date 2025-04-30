經濟部長郭智輝：台積鏈外移可能在八年後

台積電加碼投資美國千億美元，外界關切半導體先進技術是否外流、供應鏈是否外移。

經濟部長郭智輝昨（29）日表示，以台積電目前產量還無法誘使供應鏈移到美國，除非美國六座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，但不是現在，可能是七、八年後。

郭智輝表示，台積電（2330）技術領先三星、英特爾約四到六年，未來十年內台積電是「一個人的武林」，先進技術不可能外流。台積電若用台灣資金赴美投資，一定要經過經濟部投審會審查。

郭智輝昨日接受節目專訪，談及台積電赴美投資議題。

他強調，台積電赴美投資，主要是滿足美國六大客戶需求，但美國生產成本高，美國客戶也會要求台積電持續在台生產，以供應美國以外市場。

郭智輝表示，台積電現在先進製程是跑3奈米，未來是跑2奈米，近日台積電對全世界公告，2026年要做1.6奈米，這也是在向三星、英特爾等競爭對手宣示。