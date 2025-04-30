快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

經濟部長郭智輝：台積鏈外移可能在八年後

經濟日報／ 記者鄭媁江睿智／台北報導

台積電加碼投資美國千億美元，外界關切半導體先進技術是否外流、供應鏈是否外移。

經濟部長郭智輝昨（29）日表示，以台積電目前產量還無法誘使供應鏈移到美國，除非美國六座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，但不是現在，可能是七、八年後。

郭智輝表示，台積電（2330）技術領先三星、英特爾約四到六年，未來十年內台積電是「一個人的武林」，先進技術不可能外流。台積電若用台灣資金赴美投資，一定要經過經濟部投審會審查。

郭智輝昨日接受節目專訪，談及台積電赴美投資議題。

他強調，台積電赴美投資，主要是滿足美國六大客戶需求，但美國生產成本高，美國客戶也會要求台積電持續在台生產，以供應美國以外市場。

郭智輝表示，台積電現在先進製程是跑3奈米，未來是跑2奈米，近日台積電對全世界公告，2026年要做1.6奈米，這也是在向三星、英特爾等競爭對手宣示。

台積電 美國

延伸閱讀

台積電（2330）要被掏空？郭智輝坦承供應鏈恐外移 網炸鍋：失業潮來了！

郭智輝稱立委索資給精華液 黃國昌轟「國家悲哀」：只懂抱大腿

經長：核管法修法若過 立刻盤點核電機組並邀專家來台

擴大對美採購2000億 郭智輝：包括發電機

相關新聞

ChatGPT新功能 幫忙商品導購

OpenAI現在開放用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾款...

低軌衛星戰開打 亞馬遜發射首批27顆 昇達科、燿華等訂單看增

亞馬遜（Amazon）預計斥資百億美元的低軌衛星Kuiper計畫，第一批27顆低軌衛星日前成功發射，全球三大低軌衛星服務...

廣達：AI伺服器一直趕出貨 重申全年接單續揚 2026年展望會更好

廣達董事長林百里昨（29）日指出，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年全年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改...

太空競賽富豪拚場 軟硬實力較勁

特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯的太空競賽備受關注，但太空競賽不僅要「砸錢」，運送衛星上太空的火箭載具，政府關係取...

鴻海新契機 催速成長

鴻海董事長劉揚偉表示，受地緣政治等因素影響，為全球經濟帶來不確定性，但鴻海受惠生成式AI（GAI）高速發展，將帶來前所未...

聯發科攻車用晶片再下一城 攜手樂金電子開發資訊娛樂系統

聯發科的Dimensity Auto平台系統單晶片（SoC），在車用晶片市場再下一城。南韓樂金電子（LG Electro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。