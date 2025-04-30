童子賢看關稅戰 美電子品貨架會空空如也

和碩（4938）董事長童子賢昨（29）日指出，美國關稅政策一再變動，造成經濟不確定性，產品供需雙方互相觀望，已對美國零售市場帶來深遠影響，不久之後美國超市與電子通路貨架恐「空如第三世界國家」，不只食品貨架會空，電子產品貨架也許過個二至三個月也空空如也。

童子賢表示，政策制定者先前以關稅作為談判手段去爭取有利條件，但最後從生產到配銷流程都不順暢，將嚴重影響經濟運作。

童子賢昨日出席臺灣證券交易所與創投公會共同舉辦的「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，以「企業鏈結新創 帶動創新創業新沃土」為題發表演講，也回應川普對等關稅政策影響。

童子賢表示，市場經濟從設計、生產到終端都需要順暢進行。例如食品需求如果不確定，沒辦法規劃三到五天後在市場銷售，廠商調集物料就會出問題，連帶影響中間的物流與運送，幾天後可能食品貨架就空了。

他說，川普關稅政策一再改變，目前廠商無法順利規劃下個月或下季度產品配銷，不僅是食品，手機、電腦等產品也是，過去全球分工合作，整體運作順暢，很多數位產品庫存賣得差不多，就要開始讓新產品上架。

但現在關稅不確定，大家互相猜測下一步政策走向，下月或下季產品配銷不能確定，品牌商下單舉棋不定，生產方、消費端都在猜，接著很多工廠不確定是否繼續生產，電子產品的貨架可能在兩個月或三個月也會空蕩蕩。

童子賢表示，相信所有參與規劃與制定政策的人，一定是聰明的，先前談判也許只是拿關稅當作手段，希望盡快達成有利於某一方的協議。