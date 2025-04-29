中砂財報／上季 EPS 1.96元 本季營收挑戰同期新高

台積電赴美設廠後，外界關注供應鏈外移問題。國民黨立委牛煦庭今質詢時問政府是否有所掌握，經濟部長郭智輝答詢表示，以台積電目前產量，還沒辦法誘使供應鏈移往美國；除非台積電把6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去。...

2025-04-29 18:27