AI伺服器展望下修衝擊廣達？ 林百里：我沒有悲觀
外資日前下修全球人工智慧（AI）伺服器出貨展望，點名代工廠廣達將是受災戶。廣達董事長林百里今天出席「人本AI時代-跨校圓桌論壇」受訪直言，這個看法「不是內行的人說」，分析師都要講不同的話才有人聽，「我沒有悲觀，不要聽那個雜音」。
媒體詢問輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計5月來台，兩人是否將碰面，對此林百里僅表示，黃仁勳與每個人都碰面；至於是否會帶黃仁勳去吃好料，他則笑而不答。
針對今年景氣變化，林百里認為，須等美國總統川普後續談及關稅的發言，才能更清楚市場動態。被問到是否將在美國德州設廠，他坦言還沒深入討論，廣達本來就在美國南部有工廠，「工廠擴大是沒問題」。
林百里在論壇上演講指出，AI要去做人類不擅長的事情，現在的AI技術和資金投入很多，但相關法律規範卻停滯不前，這是未來10年的挑戰，也是契機。
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