快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾強化合作 成立兩聯盟

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／美國聖荷西29日電

英特爾發展晶圓代工業務，積極揪伴，朝先進製程與成熟製程技術開發並進，並強化與供應鏈及生態系夥伴的合作關係，英特爾晶圓代工加速聯盟（Intel Foundry Accelerator Alliance）除了既有聯盟計畫外，又新增小晶片聯盟與價值鏈聯盟。

英特爾晶圓代工加速聯盟現有的生態系，包括矽智財（IP）、電子設計自動化（EDA）、設計服務、雲端及美國軍事、航太與政府（USMAG）等聯盟，參與的台廠包括力旺（3529）、晶心科、M31、智原等。這次再推出多項新計畫，包括英特爾晶圓代工小晶片聯盟，以及價值鏈聯盟等。

英特爾強調，晶圓代工業務藉由值得信賴且經驗證的生態系夥伴，提供完整的IP、EDA和設計服務解決方案產品組合，驅動先進發展，突破傳統製程節點的微縮技術。

晶圓代工小晶片聯盟初期將聚焦於政府應用和關鍵商用市場，定義並推動先進技術的基礎架構；此聯盟將為客戶提供有保障且可規模化的路徑，協助針對特定應用與市場，運用可互通且安全的小晶片解決方案進行布署設計。

在成熟製程技術方面，英特爾晶圓代工業務首個16奈米製程設計定案（tape-out）已於晶圓廠進行試產，同時，英特爾與主要客戶合作，針對先前與聯電共同開發的12奈米製程及其衍生產品進行研發。

晶圓代工 英特爾

延伸閱讀

英特爾搶先用新EUV 台積電考量成本效益策略大不同

英特爾超車機會？台積電A14製程傳不用High-NA EUV

擴大對美採購2000億 郭智輝：包括發電機

大宇資 入股揚智

相關新聞

ChatGPT新功能 幫忙商品導購

OpenAI現在開放用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾款...

低軌衛星戰開打 亞馬遜發射首批27顆 昇達科、燿華等訂單看增

亞馬遜（Amazon）預計斥資百億美元的低軌衛星Kuiper計畫，第一批27顆低軌衛星日前成功發射，全球三大低軌衛星服務...

廣達：AI伺服器一直趕出貨 重申全年接單續揚 2026年展望會更好

廣達董事長林百里昨（29）日指出，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年全年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改...

太空競賽富豪拚場 軟硬實力較勁

特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯的太空競賽備受關注，但太空競賽不僅要「砸錢」，運送衛星上太空的火箭載具，政府關係取...

鴻海新契機 催速成長

鴻海董事長劉揚偉表示，受地緣政治等因素影響，為全球經濟帶來不確定性，但鴻海受惠生成式AI（GAI）高速發展，將帶來前所未...

聯發科攻車用晶片再下一城 攜手樂金電子開發資訊娛樂系統

聯發科的Dimensity Auto平台系統單晶片（SoC），在車用晶片市場再下一城。南韓樂金電子（LG Electro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。