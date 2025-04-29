旺宏財報／上季每股虧0.47元 力拼今年營運虧轉盈

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體大廠旺宏（2337）今（29）日於法說會公布首季財報，在庫存調整奏效下，單季虧損明顯收斂。董事長吳敏求強調，隨著庫存持續改善，加上大客戶任天堂Switch 2新機拉貨效應，下半年營運將明顯反彈。

旺宏財報顯示，首季合併營收61.37億元，季增3.8%，年增6.5%；毛利率17.7%，季增4.6個百分點，年減2.1個百分點，雖仍提列近8億元存貨跌價損失，但整體虧損收斂，稅後淨損為8.73億元，每股淨損為0.47元，較前一季每股淨損0.84元大幅收斂。

旺宏首季營益率為負17.6%，較前一季負29.6%明顯改善。首季底現金水位提高至125億元，預估2025全年資本支出介於22億元至30億元之間。

展望後市，旺宏表示，主力產品編碼型快閃記憶體（NOR Flash）訂單回溫明顯，上季銷量已回到2020年水準；任天堂Switch 2新機也將旺宏唯讀記憶體（ROM）業務帶來新成長動能。

談到車用領域，旺宏表示，推出新產品「Armored Flash」，強化在ADAS與自駕應用市場的滲透力，已獲歐美日與中國多家車廠設計導入。

庫存議題方面，旺宏強調，第2季已有明顯改善，下半年可望進一步去化、對營收貢獻將顯著提升。

法人關注NOR Flash在醫療與車用領域的布局，旺宏回應目前醫療應用仍以低密度產品為主，預期未來新應用將逐步放量。3D NOR方面，已完成初步開發，未來將導入自駕系統與伺服器平台。

旺宏指出，儘管全球經濟環境仍具不確定性，公司將聚焦核心技術發展與成本控管，穩健推動營運轉盈。

快閃記憶體 旺宏

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