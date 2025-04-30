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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

鴻海新契機 催速成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，受地緣政治等因素影響，為全球經濟帶來不確定性，但鴻海受惠生成式AI（GAI）高速發展，將帶來前所未有的成長機遇，加上電動車的委託設計製造商機浮現，將使鴻海迎來全新的成長契機，預期今年營運表現將會加速，產品與客戶的結構更為均衡健全。

鴻海將在5月29日舉行股東會並改選董事，營業報告書昨（29）日出爐，劉揚偉在營業報告書中做出說明。鴻海昨天並公告，將在5月14日舉行法說會，除公布財報，也將釋出2025年最新的景氣動態。

劉揚偉指出，全球資通訊產業在AI強勁驅動下，擺脫多年的停滯態勢。生成式AI為產業帶來成長機遇。受惠於AI伺服器市場爆發式成長，鴻海與客戶開發多年的技術，以及垂直整合終於開花結果，加上電動車委託設計製造商機浮現，為鴻海帶來全新的成長契機。

AI 劉揚偉 鴻海

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