ChatGPT新功能 幫忙商品導購

OpenAI現在開放用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾款最合適的商品，並附上導購連結。這是這家AI新創公司要擴展其業務功能、挑戰Google等競爭同業的最新一步。

根據這項28日宣布的新功能，用戶可快速比較產品，並透過點選出現在ChatGPT內的連結前往外部網頁進行購物。

起初，這項功能只限於少數幾種商品類別，包括電子產品、時尚、美妝和家居用品，未來計劃擴展到更多類別。

這項購物工具對ChatGPT的5億活躍用戶全面開放，而且不登入帳號的訪客也可使用。

如果點擊產品方格，類似Google Shopping的側邊欄將會彈出，其中包含可以購買該產品地點的更多資訊，也會從像是亞馬遜、百思買和Reddit等網站的消費者購物評價中提取資訊。產品方格上還會顯示「詢問有關此物」的按鈕選項，如果點選，就能向ChatGPT詢問產品的特定問題。

OpenAI正努力將ChatGPT定位為一款包山包海的應用程式，提供搜尋引擎、語音助理和影片生成器功能。此舉是希望延長用戶使用時間，並協助ChatGPT維持領先地位，持續超越Anthropic、Alphabet旗下的Google，以及馬斯克的xAI等競爭對手。另一方面，AI搜尋新創公司Perplexity AI也在擴大其購物功能。

這項購物功能是OpenAI在周一推出的多項更新之一，要讓ChatGPT在消費者推薦和產品評論領域，更加直接與其他線上服務業者展開競爭。這類產品評比網站像是CNET和紐約時報旗下的Wirecutter。

一位OpenAI發言人表示，公司不會從使用者透過ChatGPT完成的購買中收取任何聯盟行銷收入。

OpenAI表示，搜尋功能是ChatGPT最受歡迎且成長最快的功能之一，僅上周就有超過10億次網路搜尋透過 ChatGPT進行。