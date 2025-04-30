廣達：AI伺服器一直趕出貨 重申全年接單續揚 2026年展望會更好

廣達（2382）董事長林百里昨（29）日指出，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年全年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改變，會比今年更好。

林百里昨天出席在台大舉辦的「人本AI時代-跨校圓桌論壇」。外界關心今年下半年景氣，林百里透露，製造業景氣已逐漸復甦，但市場仍存有不確定因素，全球都在觀察美中關稅戰發展，若要更清楚了解市場動態，須等候美國總統川普後續的相關發言。

至於AI伺服器產品出貨狀況，林百里認為，廣達這幾個月一直在趕出貨，今年全年訂單續揚，有望比去年還要更多。

林百里昨天解析AI市場中各種最新挑戰，他坦言，雖然自己不算是真正的專家（大師），但他可以很肯定的告訴大家，他是一個稱職且「很好的工程師」。

他說：「現在我們面對的AI，不僅已經架構一個獨立的世界，隨著技術成熟，也打造一個全新的格局。」整個產業仍在變化中，目前來看還沒有一個完全正確的答案，因此大家只能一步一步的慢慢摸索。

林百里十年前就切入伺服器及AI領域。觀察AI市場發展前景，林百里說：「過去我們已經建立了『順風耳』，現在又有了金頭腦。」他呼籲參加論壇的學生，應盡全力把自己的頭腦完全發揮，「唯有多看、多聽、多講，大家才能得到更多的收穫」。

林百里指出，過去的工業革命對產生很大的影響，後來的數位革命帶來的影響更大，如今AI革命帶來的影響又比過去更大，他表示，雖然市場因關稅戰而發生震盪，但相信廣達仍會再創佳績。