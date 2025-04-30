快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

廣達：AI伺服器一直趕出貨 重申全年接單續揚 2026年展望會更好

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導
廣達董事長林百里。聯合報系資料照
廣達董事長林百里。聯合報系資料照

廣達（2382）董事長林百里昨（29）日指出，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年全年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改變，會比今年更好。

林百里昨天出席在台大舉辦的「人本AI時代-跨校圓桌論壇」。外界關心今年下半年景氣，林百里透露，製造業景氣已逐漸復甦，但市場仍存有不確定因素，全球都在觀察美中關稅戰發展，若要更清楚了解市場動態，須等候美國總統川普後續的相關發言。

至於AI伺服器產品出貨狀況，林百里認為，廣達這幾個月一直在趕出貨，今年全年訂單續揚，有望比去年還要更多。

林百里昨天解析AI市場中各種最新挑戰，他坦言，雖然自己不算是真正的專家（大師），但他可以很肯定的告訴大家，他是一個稱職且「很好的工程師」。

他說：「現在我們面對的AI，不僅已經架構一個獨立的世界，隨著技術成熟，也打造一個全新的格局。」整個產業仍在變化中，目前來看還沒有一個完全正確的答案，因此大家只能一步一步的慢慢摸索。

林百里十年前就切入伺服器及AI領域。觀察AI市場發展前景，林百里說：「過去我們已經建立了『順風耳』，現在又有了金頭腦。」他呼籲參加論壇的學生，應盡全力把自己的頭腦完全發揮，「唯有多看、多聽、多講，大家才能得到更多的收穫」。

林百里指出，過去的工業革命對產生很大的影響，後來的數位革命帶來的影響更大，如今AI革命帶來的影響又比過去更大，他表示，雖然市場因關稅戰而發生震盪，但相信廣達仍會再創佳績。

AI 廣達 林百里

延伸閱讀

關稅戰壓力影響出口 中國約5成外貿商減少對美業務

廣達林百里4天兩度為AI露面 護盤決心帶動市場信心回籠

英業達衝AI 啟動美國製造 除了和碩 台灣代工廠幾「全員到齊」

廣達AI伺服器 營收將倍增

相關新聞

ChatGPT新功能 幫忙商品導購

OpenAI現在開放用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾款...

低軌衛星戰開打 亞馬遜發射首批27顆 昇達科、燿華等訂單看增

亞馬遜（Amazon）預計斥資百億美元的低軌衛星Kuiper計畫，第一批27顆低軌衛星日前成功發射，全球三大低軌衛星服務...

廣達：AI伺服器一直趕出貨 重申全年接單續揚 2026年展望會更好

廣達董事長林百里昨（29）日指出，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年全年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改...

太空競賽富豪拚場 軟硬實力較勁

特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯的太空競賽備受關注，但太空競賽不僅要「砸錢」，運送衛星上太空的火箭載具，政府關係取...

鴻海新契機 催速成長

鴻海董事長劉揚偉表示，受地緣政治等因素影響，為全球經濟帶來不確定性，但鴻海受惠生成式AI（GAI）高速發展，將帶來前所未...

聯發科攻車用晶片再下一城 攜手樂金電子開發資訊娛樂系統

聯發科的Dimensity Auto平台系統單晶片（SoC），在車用晶片市場再下一城。南韓樂金電子（LG Electro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。