快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

太空競賽富豪拚場 軟硬實力較勁

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯太空競賽備受關注，但太空競賽不僅要「砸錢」，運送衛星上太空的火箭載具，政府關係取得衛星適用頻譜、太空軌道甚至政府訂單等，都是決戰關鍵。

馬斯克及貝佐斯各自都至少規劃投入100億美元（約新台幣3,227億元）在衛星等太空領域。

SpaceX自2019年首次將60顆Starlink送上太空後，累計天上已有8,000顆衛星，未來目標要發射4.2萬顆。

目前Kuiper一天可以製造五顆衛星，但業界人士評估，光是衛星數量，其他業者至少落後SpaxeX四至五年，而火箭載具掌握在馬斯克的手中，擁有壓倒性的領先，頻譜及太空軌道奧援也是世界稱冠。

貝佐斯旗下Kuiper進行首次發射，預計明年至少發射1,618顆衛星，才符合向美國政府申請的規劃，但發射衛星需要火箭，而貝佐斯旗下的藍色起源的火箭目前還不夠成熟。

太空 火箭 貝佐斯

延伸閱讀

傳華爾街銀行折價2% 出售手頭餘下X債務

電動車ETF績效回神 法人：可考慮長線分批布局進場

民調：特斯拉執行長馬斯克華府掌權後 支持度下降

爭國稅局人事 馬斯克、貝森特白宮上演「頂胸口摔角秀」

相關新聞

ChatGPT新功能 幫忙商品導購

OpenAI現在開放用戶在聊天機器人ChatGPT中購物，只要輸入一段想購買商品的相關描述提示文字，AI就能幫忙推薦幾款...

低軌衛星戰開打 亞馬遜發射首批27顆 昇達科、燿華等訂單看增

亞馬遜（Amazon）預計斥資百億美元的低軌衛星Kuiper計畫，第一批27顆低軌衛星日前成功發射，全球三大低軌衛星服務...

廣達：AI伺服器一直趕出貨 重申全年接單續揚 2026年展望會更好

廣達董事長林百里昨（29）日指出，這幾個月一直在趕出貨AI伺服器，看好今年全年訂單續揚，有望比去年多；明年的展望也沒有改...

太空競賽富豪拚場 軟硬實力較勁

特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯的太空競賽備受關注，但太空競賽不僅要「砸錢」，運送衛星上太空的火箭載具，政府關係取...

鴻海新契機 催速成長

鴻海董事長劉揚偉表示，受地緣政治等因素影響，為全球經濟帶來不確定性，但鴻海受惠生成式AI（GAI）高速發展，將帶來前所未...

聯發科攻車用晶片再下一城 攜手樂金電子開發資訊娛樂系統

聯發科的Dimensity Auto平台系統單晶片（SoC），在車用晶片市場再下一城。南韓樂金電子（LG Electro...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。