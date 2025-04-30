太空競賽富豪拚場 軟硬實力較勁

特斯拉創辦人馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯的太空競賽備受關注，但太空競賽不僅要「砸錢」，運送衛星上太空的火箭載具，政府關係取得衛星適用頻譜、太空軌道甚至政府訂單等，都是決戰關鍵。

馬斯克及貝佐斯各自都至少規劃投入100億美元（約新台幣3,227億元）在衛星等太空領域。

SpaceX自2019年首次將60顆Starlink送上太空後，累計天上已有8,000顆衛星，未來目標要發射4.2萬顆。

目前Kuiper一天可以製造五顆衛星，但業界人士評估，光是衛星數量，其他業者至少落後SpaxeX四至五年，而火箭載具掌握在馬斯克的手中，擁有壓倒性的領先，頻譜及太空軌道奧援也是世界稱冠。

貝佐斯旗下Kuiper進行首次發射，預計明年至少發射1,618顆衛星，才符合向美國政府申請的規劃，但發射衛星需要火箭，而貝佐斯旗下的藍色起源的火箭目前還不夠成熟。