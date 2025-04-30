低軌衛星戰開打 亞馬遜發射首批27顆 昇達科、燿華等訂單看增

亞馬遜（Amazon）預計斥資百億美元的低軌衛星Kuiper計畫，第一批27顆低軌衛星日前成功發射，全球三大低軌衛星服務商SpaceX、OneWeb、亞馬遜全數到位，新一波低軌衛星戰鳴槍開跑，昇達科（3491）、燿華、華通、金寶等低軌衛星供應鏈迎商機。

Kuiper計劃將投入超過100億美元，發射3,226顆低軌衛星用以提供消費者、企業和政府網際網路連結服務，不僅一圓貝佐斯的太空夢，更將與馬斯克的星鏈（Starlink）直接競爭。

截至明年7月前，Kuiper需發射至少1,618顆衛星，才能達成美國聯邦通訊傳播委員會（FCC）規定，亞馬遜已經進行80次發射任務，一次部署數十顆衛星。

全球前三大低軌衛星競相發射衛星，法人預估，未來五年全球將發射7萬顆低軌衛星。

集邦科技預估，2025年全球衛星產值將成長至3,570億美元，衛星產業協會（SIA）日前預估，2024年全球衛星產值約2,850億美元，地面設備占52.8%，衛星服務38.7%。

台灣衛星供應鏈近年搶進全球衛星商機，多數廠商已打入不僅一家客戶。台廠觀察，Kuiper採用包含台灣在內的供應鏈，去年以來訂單已增溫，今年倍數成長。

昇達科已打入三大營運商，Kuiper更視為重要策略供應商，2024年訂單成長快速，今年伴隨大量發射，訂單與營收貢獻將倍數成長。

台揚提供OneWeb、Kuiper衛星接收器的關鍵零組件及組裝，並打入Telesat供應鏈。各界看好低軌衛星商機擴大，相關主力PCB供應商華通、燿華可望受惠。

（編譯黃淑玲，記者尹慧中、林薏茹、黃晶琳）