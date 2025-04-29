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童子賢：台積不靠九陽神功 在美設廠不會改變台灣競爭力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

台積電（2330）赴美設廠後，外界擔憂台灣供應鏈外移問題。對此，和碩（4938）董事長童子賢29日形容，台積電的競爭力不是靠一本兩本武功祕訣，如有一本叫做九陽神功，從少林寺拿到我就練成絕世武功，他真正的競爭力是來自日積月累的工作文化及幹部群，像這樣子的競爭力，相信不是說到哪裡去設廠，然後台灣的台積電就會完蛋了。

童子賢今日出席臺灣證券交易所與創投公會共同舉辦的「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇，以「企業鏈結新創 帶動創新創業新沃土」為題發表演講，並接受媒體提問，回應有關台積電競爭力與美國設廠挑戰等問題。

童子賢開玩笑說，「台積電的競爭力不是靠一本兩本武功祕訣，如有一本叫做九陽神功，從少林寺拿到我就練成絕世武功，半導體的武功祕訣早就寫在教科書上面，寫在全世界公開的論文跟報告上」。

童子賢指出，首先，台積電的真正的競爭力是來自他日積月累的工作文化，也就是他們能夠不斷的改善製程，所有從業人員都充滿熱忱，像這樣子的競爭力，相信不是說到哪裡去設廠，然後台灣的台積電就會完蛋了。

其次，台灣是累積了30~40幾年，才在以新竹為中心，後來不斷的擴展到中科跟南科，才有整個完整的半導體產業鏈。就連防塵衣，都是一個非常複雜的產業鏈，而這樣的產業鏈在美國，已經幾十年不做這個東西了，你要重新建構，要花十年可能都做不到，所以在台積電美國廠前五年、十年，恐怕很多東西都是要從台灣運到美國去，廠房才能運作。

童子賢分析，台灣很多好用的人才都在從事具競爭力的行業，但美國有沒有那麼多一流的大學畢業生或研究生，畢業以後願意穿上無塵衣進入無塵室工作，可能一天工作十小時裡面不准滑手機，手機都要收起來，那像這樣子的情形，對熱愛社交媒體的美國下一代，他能不能接受這樣的工作文化，其實是一個很大的挑戰。

童子賢強調，其實台積電很早就在南京設廠，是不是半導體技術就出賣給中國大陸了？那或者台積電以外，廣達（2382）、鴻海（2317）一直到我們自己和碩，也早在大陸設廠，是不是機密早就外流了？其實沒有這回事。

童子賢說，「你真正鍛鍊出來的工作文化跟你的幹部群，那才是你真正競爭力的來源，這個不會說因為在哪裡設廠就改變」。

童子賢表示，我相信台積電目前研究主軸、決策主軸仍然在台灣、在新竹，你少了新竹，美國廠沒有辦法運作。

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