未來十年台積電為何是「一個人的武林」？ 經長指「厲害的在這裡」

台積電（2330）宣布加碼投資美國千億美元，外界關切我半導體先進技術是否外流。經濟部長郭智輝29日接受網路媒體專訪表示，台積電技術領先三星、英特爾約4到6年，未來10年內台積電是「一個人的武林」，因此台積電先進技術不可能外流。台積電若是用台灣的資金赴美投資，一定要經過經濟部投審會審查程序。

郭智輝今日接受匯流新聞網「中午來開匯」節目專訪，談及台積電赴美投資議題。他強調，台積電赴美投資，主要是滿足美國6大客戶需求，但美國生產成本高，美國客戶也會要求台積電持續在台生產，以供應美國以外的市場。

郭智輝表示，目前全世界只有台積電、三星、英特爾等3家公司能做先進製程，台積電技術又領先於其他2家公司約4到6年，他認為，未來10年內台積電是「一個人的武林、沒有對手」，因此台積電不可能讓自己先進技術提前外流，它會「慢慢賺」。

他提及，台積電現在先進製程是跑3奈米，未來是跑2奈米，近日台積電對全世界公告，2026年要做1.6奈米，這也是在向三星、英特爾等競爭對手宣示。

郭智輝觀察，台積電研發範圍涵蓋基礎研究、材料研究、設備研發、及現場製程改進等，台積電碩博士的員工約5、6萬人；特別的是，台積電有一群現場製程改善的工程師，都在研究改善製程，進一步提高良率，良率提高，相對成本就低，這也是台積電厲害的地方。

他表示，台積電赴美投資，主要是台積電的6大客戶都在美國，為了滿足美國客戶的需求，這是台積電對美國的承諾，一定會做到。但美國生產成本較高，客戶考量歐洲、亞洲等市場需求，也會要求台積電持續在台灣生產，以供應美國以外的市場。

郭智輝並說，台積電2奈米將進入大量生產階段，台積電董事長暨總裁魏哲家也說，將在台灣蓋11個產線，這是因為台灣廠才能賺錢；美國工廠建設完成後，將占2奈米以下總產能的30%，等於是台灣產能仍占7成。