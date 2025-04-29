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英特爾前台灣區總經理汪佳慧 接任ASML台灣總經理

中央社／ 新竹29日電

英特爾（Intel）台灣區總經理異動，由莊蓓瑜擔任，前總經理汪佳慧去向備受關注。半導體業者指出，汪佳慧日前接任艾司摩爾（ASML）台灣總經理。

英特爾28日宣布，任命莊蓓瑜擔任英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理，負責帶領團隊推動英特爾台灣市場業務及行銷工作，並深化與生態系夥伴關係。這項人事命令自5月1日起生效。

英特爾近期傳出將大舉展開裁員，在這敏感時刻，台灣區總經理異動引發外界高度關注。半導體業者表示，汪佳慧日前接任微影設備大廠ASML台灣總經理。

汪佳慧是在1999年加入英特爾，擔任產品行銷經理，曾 在台灣和亞太暨日本區擔任過多項業務、行銷、與技術支援等管理職位，曾任台灣ODM產業生態系業務總監和亞太技術行銷業務總監。

加入英特爾前，汪佳慧曾於新思科技（Synopsys）與被戴爾併購的Wyse Technology服務。她擁有美國南加州大學電機碩士與學士學位，以及美國匹茲堡大學MBA學位。

汪佳慧長期支持女性在科技產業的職涯發展與多元學習，她是英特爾女性員工聯誼會在台灣的發起人之一，多次參與內外部演說和座談討論，與女性領導人交流並且與員工分享個人經驗。

半導體 美國 英特爾

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