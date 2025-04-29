網路家庭Pchome 24h 30日開賣蘋果最新筆電、桌機

蘋果（Apple）新品本月接連上市，帶動果粉買氣。全台電商唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物將於30日上午10時限量開賣搭載Apple M4晶片的全新輕薄筆電「MacBook Air M4」，以及配備M4 Max晶片、M3 Ultra晶片的專業級桌上型電腦「Mac Studio」。

Pchome 24h指出，MacBook Air M4開放預購第一周（4月14日到4月21日），連日強勢攻佔PChome 24h購物關鍵字熱搜榜冠軍，開放預購首日銷量對比前代M3型號預購首日成長近一倍，其中以「MacBook Air M4 13 256GB SSD 」最受歡迎，最新推出的「天藍色」更成為果粉最愛。

相比前代M3型號，MacBook Air M4起始記憶體空間倍增從16GB起跳，前置鏡頭也升級支援人物居中與桌上視角功能，電池續航力長達18小時，售價比市場預期更為親民，罕見調降千元，帶動果粉買氣。

Pchome 24h表示，新一代iPad包括「iPad Air M3」以及「iPad A16 (11代)」系列也已開放現貨供應，因內建晶片與規格全面升級，售價與前一代相比卻未調漲，看好買氣逐步升溫。