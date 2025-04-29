台積電在美6廠若全完工 經長郭智輝鬆口：供應鏈恐外移

台積電赴美設廠後，外界關注供應鏈外移問題。國民黨立委牛煦庭今質詢時問政府是否有所掌握，經濟部長郭智輝答詢表示，以台積電目前產量，還沒辦法誘使供應鏈移往美國；除非台積電把6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去，「不是現在，可能是7、8年以後的事。」

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。牛煦庭指出，面對美國對等關稅衝擊，國內產業擔憂的危機不只有高關稅，還包含企業外移以及海湖莊園協議恐引發的台幣升值。政府是否掌握台積電赴美設廠後，有多少上下游供應鏈會一起過去？

郭智輝表示，以台積電目前的產量，還沒辦法誘使供應鏈移動到美國，除非台積電把美國6座晶圓廠都蓋好，供應鏈才可能過去。但不是現在，可能是7、8年以後的事。

牛煦庭指出，除了台積電，還包含印刷電路板（PCB）和伺服器產業也可能外移，擔心形成破窗效應。郭智輝表示，PCB與ICT產業本來在美國也有設廠，以現在情勢，廠商可能會做調整，在美國需求可能擴大。

牛煦庭提醒，多少產業鏈會外移，產值和就業衝擊為何，希望政院做好準備；針對那些走不了的產業，訂單和衝擊狀況如何因應，政府應該多著墨。

行政院長卓榮泰表示，政府與化學原料業者討論過，台積電赴美設廠後是否要跟著過去，但如同郭智輝所說，產量不大時，他們還沒去的必要，但產量夠大就得考慮；如果不去，是否會在當地另扶植競爭產業，他們也會做考量，但不是現在就發生，政府都討論過類似問題。