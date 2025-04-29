蔡司助力台灣 加速AI伺服器和半導體聚落威力再提升

德國蔡司集團履行加碼投資台灣的承諾，蔡司台灣總經理章平達今（29）日宣布集團將首次參加將參與台北國際電腦展（COMPUTEX），展示AI伺服器解決方案ZEISS METROTOM CT斷層掃瞄系統，透過非破壞性掃描無損檢測，協助供應鏈提升AI伺服器檢測效率與品質，加速AI產業發展。

此外，更與台灣半導體研究中心、清華大學、陽明交通大學、成功大學等學研單位合作，提供ZEISS Crossbeam FIB-SEM System，推動台灣半導體、光電、能源等先進材料研究。

章平達強調，蔡司將串連產官學研共同制定AI伺服器品質共同標準，加速國際研發單位擴大在台研發能量，共同解決現行發展AI伺服器面臨難題，提升台灣AI晶片及伺服器整體供應鏈產品開發能量。這也是德國蔡司集團去年承諾未來十年在台投資100億元，於新竹科學園區設立創新中心後，第二步加碼投資台灣的行動。第二步具體投資計畫將於台北國際電腦展對外宣布。

章平達表示，加碼去年宣布未來十年在台加碼投資百億元，主因蔡司集團五大事業部涵蓋視力保健與光學消費品、醫療技術、顯微鏡、工業量測，以及半導體製造設備。隨著台灣在全球AI供應鏈中扮演重要角色，蔡司集團希望透過加碼積極布局台灣，使其成為第五個擁有完整五大事業群的市場，。

他強調，蔡司集團 將持續整合創新能量、串聯學研單位，推動台灣先進材料研發進程，並引進高效能的先進AI伺服器解決方案，加速台灣AI產業發展。

蔡司台灣工業量測解決方案總監嚴子登今日也特別針對台灣成為全球AI發展重鎮，為了解決AI伺服器在PCB/PCBA、連接器、散熱管理以及伺服器系統組裝Level 10、11階段等四大環節面臨嚴峻挑戰，蔡司針對AI伺服器推出ZEISS METROTOM CT斷層掃瞄系統，針對上述四項領域解決相關廠商在產品和結構開發，提供更精密製程和結構設計高解析度分析，利用掃描工件的不同壁厚或缺陷，如裂縫、氣孔、孔隙或其他瑕疵，提供更明確的幾何形狀與公差等資訊。協助AI供應鏈包括用於元件到AI伺服器機櫃的全方位檢測，能協助供應鏈業者快速偵測並分析隱藏缺陷，提升檢測效率與產品品質。