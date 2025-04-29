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全台晶像印度合資廠揭露持股81% 瞄準2億輛二輪車商機

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導

全台晶像（3038）28日宣布與日本精機株式會社（Nippon Seiki）合作，前進全球最大的二輪車市場印度設立合資工廠，根據《日經》報導揭露，日本精機此次合資將持有合資公司EDT India約19%股權，全台晶像占81%大股。

日本精機在印度二輪車市占率高達30%，全台晶像將透過此次合資趁勢切入龐大的印度內需市場。

日本精機是日本車用儀表製造商，在印度本來就有工廠，此次合資是計畫在既有廠房旁興建新廠，以利上下游供應鏈垂直整合，該公司也宣布將與全台晶像合作開發高附加價值觸控開關新產品。

據了解，EDT India高解析度車用液晶顯示器工廠面積2500平方米，主要提供機車車用數位儀表，是日本精機在中國大陸跟台灣之外設立的第三座高解析度液晶顯示器工廠，日本精機的3座工廠所在地均為機車密度最高的市場。

根據統計，印度市場已有2.21億輛機車，數量穩居世界第一，印尼居次，約1.12億輛，中國居8500萬輛第三，台灣市場約1400萬輛。

印度也正在從燃油車轉型電動機車，每年約2000萬輛新機車被賣到市場，許多日系機車品牌也前進印度插旗，日本精機看好印度傳統機車類比儀表及傳統數位顯示器升級數位液晶儀表商機。

全台晶像與日本精機於2025年4月25日簽訂「印度工廠合資協議」，雙方將於印度設立共同出資的合資公司EDT-India Private Limited（下稱EDT-India），生產高解析度液晶模組，供應二輪車市場，該工廠預計2026年秋季量產。

看好印度製造，日本工具機及車用零組件公司都將印度投資列為新重點方向，日本是投資印度金額第四大國家，前4國分別是美國、中國、德國跟印度。

印度 日本

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