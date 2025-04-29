InnoVEX 2025海內外買主線上 「媒合系統」正式啟動

具有獨特新創生態圈，已成為全球關注創新科技應用業界人士重點參與活動之一的InnoVEX 2025，將與台北國際電腦展（COMPUTEX）同期登場！即日起海內外買主線上「媒合系統」正式開放，買家可向展商邀請媒合，並於My InnoVEX內確認已被接受之媒合邀約以及時程表。另外，今年展會中將有超過24個國家與地區、30個以上主題館及450家新創廠商展出，其中主題館今年也有不少政府單位與企業共同參與，攜手在地創生業者將特色產品推向國際舞台！

買主線上「媒合系統」正式開放 My InnoVEX可確認媒合及時程表

InnoVEX主辦單位之一 TCA（台北市電腦公會）表示，即日起買主線上媒合系統已對外開放，有意與展商洽詢媒合之買家可登入My InnoVEX 帳號進行媒合，媒合前請填寫基本資料供主辦方審核身分，待主辦方確認完成後，買家可點選「供應商列表」進入列表，找到欲面談公司後，進入供應商介紹頁面確認展商資訊，並點選「Send Invitation」選定媒合時段與討論地點，向供應商提出邀請媒合；待供應商確認媒合後，系統將寄送通知至買家email，買家亦可在My InnoVEX內確認已被接受之媒合邀約以及時程表。

政府與在地新創打造多元主題特色館

InnoVEX 2025不僅有展示新型技術的各大國際主題館，更有結合地方創生企業、廠商、創業者與經濟部中小及新創企業署（中企署）或地方政府共同展出的特色場館，讓在地商家也能與國際市場接軌。以智慧製造、技術研發、場域運用為核心理念打造的「新北市青年局寶高數位基地New Taipei City Government Youth Department-NTPC Digibase」，為新北市青年局此次在InnoVEX 2025設置的展館，展出主題涵括智慧醫療、AI技術應用、無代碼開發平台、電子紙及無人船等。

參與展出團隊包含研發「智慧聽能管家」的邦易聽（聽力行動）、利用生成式AI產生專業商業報告的拉普拉斯智能科技、自主研發超音波動物驅逐器的迪菲循飛航科技、連結物聯網護士鈴系統的瞬通科技、可進行單音或多音束水深量測、各式水質量測取樣，水上垃圾與油汙清理等的無人船製造商鎮鎧科技、研發電子紙解決方案的駿善科技、開發全世界第一套Vue + Ionic跨平台無程式碼雲端開發工具的摩比智慧科技，以及以AI做水域安全防護的富據智能科技。

積極擘劃基隆市成為「現代化、產業化、人文化」的「基隆市政府產業發展處Keelung City Government Department of Economic Affair」，今年將以邁向淨零，共築永續新未來；數位領航，開啟港灣新時代為願景展出廠商涵蓋以「綠色科技與智慧城市」的矽谷能源、元璋玻璃、智慧光科技、杭特電子、佳音醫療器材，以「自然永續與健康生活」的森田生技（萌老大）、沐澧、艾利鼻子、碩品創研（老長生漢方），以及「在地特色與港灣經濟」的BlueTrend 藍色脈動、維氏（We R國門廣場）、宏岳國際（和平島地質公園）、西打藍好。

而經濟部中企署的主題館「STARTUP INNOVATION」則是以智慧製造、AI/IoT、醫療與運動科技、綠色科技四大關鍵領域為題，精選39組優秀新創團隊，例如來自Startup Terrace及其Soft-Landing Program所遴選之國內外新創、TAcc+次世代產業新創淬鍊計畫、育成中心（南軟、高軟、竹醫、南科）、陽明交大高齡加速器計畫等；並於展覽期間將同步舉辦 Demo Pitch發表會、創新論壇與多場國際交流活動，提供多元交流活動，打造創新連結平台。

本次還有來自各國的新創公司匯聚：英國的Jiva Materials、日本的Kisui Tech、aiESG、Milly、美國的Natrion、瑞典的NSS Water、新加坡的illumi one pte.、智利的Rocketbot、捷克的NeuronSW SE、香港的BBOX，以及台灣的十論科技、戴克智慧、憶象、迪威智能、快點軟體服務、新橋創想影像、方舟智慧、翔兆科技、神御、紐因、以力、凌波、佐翼、鑫蘊林科、甯寶數位、網聯、百威雷、配客嘉、台灣碳梭、沃畝、芮萊芙、綠勢力、台灣希施生物、陸詰、好聘、傑精靈資訊、益康生醫、習慣健康和聿承。

InnoVEX 2025是全球新創趨勢的風向球，也是台灣與世界接軌的最佳平台，為支持台灣在地創業者，中央政府與地方政府攜手本土最具在地特色及創新技術能量的新創業者，積極規劃參與展出多元特色產業成果，與來自全球的新創團隊、投資人、媒體與產業領袖共創新的未來趨勢與無限商機！