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白沙屯媽祖進香、32萬信徒相隨 遠傳網路、物資全力應援

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

一年一度的宗教盛事「白沙屯媽祖進香」即將於本周四（5月1日）晚上登轎起駕，今年報名人數突破32萬人，遠傳電信表示，全力投入「網路」、「物資」應援行動，除以AI進行人流評估，擴充沿線基地台，派遣行動通訊車外，遠傳於苗栗、台中、彰化、雲林、南投等五縣市指定門市，提供奉茶、飲水、手機充電等服務，讓進香之路「不斷訊、不斷電」。

遠傳指出，事前以AI進行人流預估，評估進香沿途的行動數據與語音需求，擴充超過400個沿線基站、逾2倍以上行動網路容量，更派遣行動通訊車布建重要駐駕地點，超過百名工程師24小時待命，即時監控熱點並以AI動態調配頻寬，守護每一位進香民眾的通訊需求。

此外，為全力應援白沙屯媽祖進香，遠傳表示，於苗栗、台中、彰化、雲林、南投等五縣市指定門市，提供奉茶、飲水、手機充電等服務，讓香客沿途隨時補充元氣與電力、安心前行。遠傳也將於進香目的地，雲林縣北港的遠傳文化門市免費提供限量紀念扇子筆與補給物資，以優質網路與服務，提供信眾不斷訊的進香體驗，與信眾同行「沒有距離」。

今年報名參與白沙屯媽祖進香報名人數預計達到32萬人，再創歷史新高。考量沿線高密度的語音與數據需求，遠傳表示，早已透過AI結合歷史資料進行人流預判，完成苗栗、台中、彰化、雲林四縣市400座基地台容量擴充，並進駐4G與5G行動通訊車於白沙屯拱天宮、通霄慈后宮等駐駕要點。

因「最有個性」的白沙屯媽祖進香最大特色為非固定路線，遠傳表示，亦透過AI預測進香路線，精準布建臨時支援機動點，派出超過百位工程人員與網控團隊，24小時實時監控網路流量與障礙排除，搭配AI動態調配頻寬、優化網路品質，確保每一位隨行香丁腳都能順利拍照打卡、即時定位、視訊報平安。

4G 白沙屯媽祖 遠傳電信

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