下半年景氣有變數？ 廣達林百里：市場動態仍受川普左右

代工大廠廣達（2382）董事長林百里於29日現身台大校園參加「人本AI時代-跨校圓桌論壇」。面對外界關心今年下半年景氣的變化，林百里透露，製造業景氣都已逐漸復甦，不過市場仍存有不確定因素，事實上，全世界都在觀察美中關稅的發展，而若要更清楚的了解市場動態，仍須等候川普後續的相關發言。至於伺服器產品的出貨現況？林百里認為，廣達這幾個月一直在趕貨，明年的展望都沒有改變；展望未來，他看好全年訂單續揚，有望比去年還要更多。

林百里29日現身台大出席「人本AI時代-跨校圓桌論壇」，而他也以「人文角度」為現場與會嘉賓逐一解析AI市場中的各種最新挑戰，他坦言，雖然自己不能算是一個真正的專家（大師），但他可以很肯定的告訴大家，自己是一個稱職且「很好的工程師」。面對AI題材的快速成長，林百里表示，現在我們所面對的「AI人工智慧」，不僅已經架構了一個獨立的世界，隨著技術的成熟，更也打造了一個全新的格局，他說，整個產業仍都還在變化中，目前來看還沒有一個完全正確的答案，因此大家只能一步一步的慢慢摸索。

AI技術與應用發展速度突飛猛進，而林百里則早在10年前就已切入伺服器及AI領域；觀察AI市場發展前景，林百里表示，過去我們已經建立了「順風耳」、現在又有了金頭腦，而自己則呼籲現場所有參加論壇的學生，應該盡全力的把自己的頭腦完全發揮，他喊話「唯有多看、多聽、多講，大家才能得到更多的收穫」。外界曾有人向自己詢問，AI人工智慧未來是否會把人腦給比下去？林百里強調「AI早晚會超過人腦，而且絕對會超過不少」。