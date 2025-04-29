台表科第2季續旺 法人看好DDR記憶體模組出貨暢旺

美國川普政府關稅政策祭出緩衝期，法人預期，DDR記憶體模組出貨暢旺與關稅變數急單挹注，相關PCBA與SMT廠商台表科（6278）第2季營運可望續旺，優於首季，公司並已預計今年續擴產，包含越南、大陸與印度廠同增產。

對於第2季營運，台表科指出，維持正面看待第2季，至於下半年還要再觀察，既定擴產計畫推動中。

台表科已預定，2025年擴增至240條線，較2024年約230條線提升，擴增包含越南廠增加3條線，以及大陸合肥、印度廠分別各增4條線，應對車用與網通、市場產能布局調度、基地台網通等不同需求。

台表科預計4月29日召開董事會公布財報，台表科先前曾提及，2024年來自MiniLED營收占比將因市況與市場需求下降，下降也將使營收占比較先前下修，不過公司提到，後續公司的成長動能還是以電動車相關模組、記憶體模組及印度網通模組為主。