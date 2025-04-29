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致伸法說會／首季每股純益1.61元 改寫同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）29日召開法人說明會，公布2025年第1季自結損益。致伸2025年第1季營收147.7億元，年增8.2%。受惠產品組合優化，第1季毛利率達17.2%，年增1.3個百分點，營業利益率5%，季增1.1個百分點、年增0.7個百分點。首季歸屬於母公司業主淨利7.4億元，季增55.6%，年成長27.2%，每股純益（EPS）1.61元，為同期新高。

在產品應用別方面，致伸表示，第1季資訊產品比重51%，智慧生活產品16%和車用/智慧物聯（AIoT）為33%。致伸持續優化產品組合，帶動毛利率逐年改善，車用/智慧物聯（AIoT）產品比重逐年攀升，為公司長期的重要成長動能。

致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第1季整體表現優於預期，受惠PC客戶提前拉貨，加上AIoT產品及專業聲學出貨動能挹注，帶動營收呈季增及年增表現。隨著新事業布局成果顯現，公司第1季維持高毛利水準，整體利潤率較去年同期皆呈現「三率三升」的亮眼表現，EPS亦創下同期新高。

展望本季，面對地緣政治及關稅的不確定性，致伸對市場前景持審慎態度，公司已因應客人調整出貨策略並強化營運韌性，藉由與客戶緊密溝通，積極控管風險，減少外在變動帶來的影響，並將危機化為商機。同時，公司將加速全球產能布局，將擴大泰國廠產能並投資自動化設備，以提升生產效率與應變能力，靈活因應市場變化，滿足客戶多元化需求。

毛利率 致伸

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