神達苗豐強：川普2.0來勢洶洶 2025是詭譎多變的一年

神達（3706）將於5月23日舉行股東會，董事長苗豐強在營業報告書中指出，2025年是詭譎多變的一年，川普2.0來勢洶洶，瞬息萬變的各項新政策帶來諸多新變數，皆大幅增加商業經營的困難度與複雜性。然受惠於AI技術應用飛快發展，生成式人工智慧、自駕車與車聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。

回顧去年，苗豐強指出，2014年邊緣AI方興未艾，生成式AI結合邊緣裝置的應用日益廣泛，各行各業無不加快投入相關產品服務的研發，推動AI應用落地。通貨膨脹進入舒緩期，美、歐進入降息周期，然而地緣政治風險的不確定因素仍存在，隨著川普再次當選美國總統，中美貿易、全球供應鏈的重組，皆使產業面臨新的挑戰。

綜觀全局，這一年是充滿機會與成長的一年，神雲科技受惠於超大規模資料中心、CSP（雲端服務供應商）需求強勁，全年營收繳出亮麗佳績；神達數位不僅贏下大型專案，發展多年的軟體訂閱制服務也在今年開花結果，帶動獲利穩定成長。

神達2024年營收614億元，稅後純益39.6億元，每股純益（EPS）為3.28元。

展望今年，苗豐強表示，2025年是詭譎多變的一年，川普2.0來勢洶洶，瞬息萬變的各項新政策帶來諸多新變數，皆大幅增加商業經營的困難度與複雜性。川普政府關稅政策牽動全球供應鏈的製造布局，通膨尚未急遽降溫，市場對降息趨勢轉趨保守，產業仍將面臨許多挑戰。

不過，受惠於AI技術應用飛快發展，生成式人工智慧、自駕車與車聯網通訊服務、邊緣運算等產業成長動能依然強勁。

苗豐強指出，集團主要兩大事業，神雲科技的雲端與人工智慧業務，以ODM與MiTAC品牌結合DSG（資料中心解決方案事業部）兼具的豐富產業執行經驗與資料中心驗證能力，透過策略聯盟以及區域緊密的合作，提高客戶滿意度。

隨著CSP在生成式AI應用上的強勁需求，神雲科技更強化AI伺服器的產品線，並積極投入液冷散熱方案，提供客戶全方位的解決方案選擇，達到共贏共榮的成長目標。

神達數位與合作夥伴持續致力於車用電子、車載資通訊服務和AIoT軟硬體整合服務，並以Edge AI邊緣運算，整合深耕多年的影像AI及聯網技術，提供跨產業的創新解決方案。同時，擁有windows及Android系統雙平台開發能力，從提供軟硬體服務轉型成提供價值型全方位服務(AI as a Service, AIaaS)，為長遠的發展奠定深厚的根基，維持穩定成長與獲利。