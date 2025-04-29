快訊

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

台灣東部海域13時46發生規模4.5地震 3縣市有感

COMPUTEX再邀大咖！Arm 參與COMPUTEX 2025系列活動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey，將在COMPUTEX 2025聯名的Arm前瞻技術高峰演講中進行分享。貿協提供
Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey，將在COMPUTEX 2025聯名的Arm前瞻技術高峰演講中進行分享。貿協提供

外貿協會29日宣布Arm將在COMPUTEX 2025舉行聯名活動，於展前一天5月19日在台北漢來大飯店舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題分享觀點，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，以及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個AI世代。

人工智慧已成為推動世界變革的核心力量。對於正在塑造未來的科技業者與決策者而言，現階段的選擇比以往更加明確且關鍵，包括選用具備可擴展性的運算架構，以及在效率、安全與普及性之間取得最佳平衡，將AI應用部署在最關鍵的場域。

這些關鍵抉擇，正逐步形塑未來數個世代在科技、經濟與社會層面的發展路徑。面對這波轉型浪潮，Arm正攜手全球夥伴推動人工智慧的發展進程。在這場活動中，Arm將分享如何從晶片設計、軟體開發、雲端與邊緣平台，以其先進技術結合生態系夥伴，持續打造一個蓬勃且不斷進化的生態系，共同定義新一代人工智慧體驗。

此外，在本屆COMPUTEX論壇中，Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven也將在5月21日於南港展覽館二館舉行的「生成式AI再進化」論壇中，以「智慧的擴展性：AI未來的關鍵需求」為題發表演說。

隨著生成式AI革命的持續推展，「能源」可說是核心議題，AI的模型變得更大、更強，其運算需求也相對急遽增加，導致功耗上升，並對基礎設施運作造成極大壓力。Arm將在此演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現AI的永續發展，確保AI能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。

Arm前瞻技術高峰演講及COMPUTEX論壇兩場活動皆已開放報名，歡迎蒞臨現場，掌握邁向AI世代的新藍圖。

AI Arm 人工智慧

延伸閱讀

波克夏海瑟威股東大會 巴菲特：人工智慧是已從瓶子裡探出頭的精靈

應對地緣政治風險 宏碁：縮短供應鏈更接近市場

期刊論文關鍵字查詢 人工智慧超越新冠登熱搜榜首

台北國際電腦展論壇5/6登場 科技廠秀AI企業解方

相關新聞

COMPUTEX再邀大咖！Arm 參與COMPUTEX 2025系列活動

外貿協會29日宣布Arm將在COMPUTEX 2025舉行聯名活動，於展前一天5月19日在台北漢來大飯店舉辦Arm前瞻技...

台積電陷毛利率保衛戰 國內電價威脅不亞於關稅影響

除關稅可能的威脅外，台積電（2330）的利潤也面臨國內電費上漲的影響。彭博分析師認為，電價啃蝕台積電利潤的程度不亞於美國...

鴻海劉揚偉：地緣政治挑戰下 鴻海受惠GAI營運表現可望加速

鴻海（2317）將在5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在營業報告書中表示，地緣政治緊張等因素，為全球經濟帶來不確定性，但...

AI 驅動轉型時代來臨 勤業眾信揭示2025科技六大趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所近日發布《2025科技趨勢》報告，指出全球科技力量正以「互動、資訊、運算」三大驅動力推動變革，並...

美中半導體戰爭汎銓得利！美單月拚獲利 南京增五成機台

「沒錯！第1季是我們谷底！」半導體檢測分析廠汎銓（6830）首季虧損擴大，董事長柳紀綸面對上市以來最嚴峻狀況，於28日法...

廣達林百里4天兩度為AI露面 護盤決心帶動市場信心回籠

代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下雲達也成功入列輝達最新AI晶片GB300、B300的首批合作名單，帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。