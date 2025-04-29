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鴻海量子計算成果 獲Nature Communications接收發表

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）旗下鴻海研究院（Hon Hai Research Institute, HHRI）量子計算研究所最新量子計算研究成果再傳捷報，〈Unconditional advantage of noisy qudit quantum circuits over biased threshold circuits in constant depth〉近日獲全球頂尖期刊《Nature Communications》接收發表。

鴻海研究院量子計算研究所所長謝明修、研究員Leandro Mendes，以及博士實習生Michael de Oliveira，攜手英國劍橋大學計算機系，在量子計算與量子電路領域取得重大突破。目前在學界上許多「量子優勢」的展示仍依賴特定的計算假設，並面臨實驗結果驗證的挑戰。此外，隨著經典演算法與機器學習技術的穩定進步，如何在理論上與實踐中明確證明量子優勢，也成為一個不斷變動的目標。

在論文中，研究團隊無條件地證明了，量子電路的計算能力超出先前所認知的範疇。研究成果具體地證明，多項式規模的經典偏閾值電路（biased threshold circuits）也無法解決某些可由常深度、局部量子邏輯閘構成的量子電路所能解決的問題，即便量子電路在全互聯（all-to-all connectivity）架構下存在噪音，這些量子優勢仍然存在，證明了未來實用潛力。

此〈Unconditional advantage of noisy qudit quantum circuits over biased threshold circuits in constant depth〉研究成果，近期獲全球頂尖期刊《Nature Communications》接收發表。《Nature Communications》在 Google Scholar Metrics 的所有被索引的會議與期刊中，其 h5-index 指標排名高達 375，位列全球第 5 名，展現其在學術界的卓越影響力。

鴻海研究院此次的技術突破，將為台灣在量子計算領域取得關鍵影響力，也證明鴻海在量子計算領域的持續耕耘投入，已經累積相當卓越的技術能力。鴻海研究院將繼續致力於量子計算的研究，為全球技術創新和產業進步做出更大的貢獻。

研究所 量子計算 鴻海

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