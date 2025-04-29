Gogolook加入GSE 拓展企業防詐市場商機

信任科技服務商Gogolook（6902）宣布加入全球詐騙情報交換平台（Global Signal Exchange, GSE），該平台為全球防詐聯盟（Global Anti-Scam Alliance, GASA）以及Google等知名企業共同推動的創新計畫，目標透過可信任的詐騙數據交換平台，合規地共享防詐資訊與AI技術，加強全球詐騙偵測與應變能力，為平台成員開創商業合作機會。

GASA《2024 全球詐騙報告》指出，近五成民眾每週皆遇到詐騙，每年因詐騙損失高達1兆美元。隨著國際情勢動盪，不確性的氛圍推升詐騙數量激增，生成式 AI 手法也被大幅用於詐騙攻擊。聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）在2025年4月發布《Inflection Point》報告指出，東南亞已成為大規模詐騙中心的熱區，並呼籲各國當局借助科技防詐技術、強化跨境情資共享以打擊跨國詐騙行為。Gogolook加入GSE，呼應此一國際倡議，推動可信賴的即時詐騙資訊交流。

透過此次合作，Gogolook將透過其獨有的第一手詐騙資料庫，與包含Google在內的其他GSE國際合作夥伴進行系統性的數據共享，平台成員得以進一步掌握最新的詐騙動向與變化，有助於訓練AI模型與落實封鎖的目標。

Gogolook 營運長朱滿宇（Manwoo Joo） 表示，詐騙已成為全球性的威脅，政府、企業或非營業組織皆難以獨自應對，因而催生出GSE計劃，得使防詐突破平台、地域、語言、國家的隔閡。而 Gogolook 具有第一手詐騙數據搜集能力與創新研發能力，每年為用戶阻擋逾5億次詐騙攻擊，更能透過GSE計畫展現防詐技術競爭力，吸引更多客戶採用 Gogolook 的解決方案加速建立詐騙防火牆，提升企業的風險管理能力與競爭力。