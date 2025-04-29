快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

Gartner 預測：AI 代理將使攻擊者利用弱點進行帳戶接管時間縮短50%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

駭客利用AI技術攻擊防護薄弱的帳戶已是常態，AI代理（AI agents）更將讓駭客盜取憑證、進行帳戶接管（TAO）的時間大幅縮短達50%。企業或用戶都應該強資安，以多重要素驗證（MFA）方式強化保護帳戶。

研調機構Gartner研究副總裁Jeremy D'Hoinne表示，帳戶接管（ATO）是一種長期存在的攻擊手段，密鑰等弱驗證憑證可以通過資料洩露、網路釣魚、社交工程、惡意軟體等多種手段獲取。攻擊者通過自動化盜取憑證和破壞認證通信管道，獲得憑證後重複用於多個平台，嘗試使用網路爬蟲程式自動登入各種服務，加劇對弱認證機制的利用。Gartner預測，到2027年，AI代理（AI agents）將使利用帳戶暴露進行攻擊時間減少50%。供應商將應引入網路、應用程式、API、語音通道等產品對涉及AI代理的交互進行檢測、監控暨分類。

Gartner研究副總裁Akif Khan表示，安全領導者應加快採用無密鑰、防網路釣魚多重要素驗證（MFA）。對於允許使用者選擇多重要素驗證方式，應教育並鼓勵使用者適時將密鑰轉換為多設備通行密鑰。

除了ATO，技術加持社交工程也將對企業網路安全構成重大威脅。Gartner預測到2028年，40%社交工程攻擊將以高管暨更多員工為目標。攻擊者結合使用社交工程策略與偽造現實技術（例如深度偽造音訊暨視訊）欺詐員工。

雖然只有少數受關注案例被報導，但是這些事件突顯出此類威脅高度欺詐性，並給受害企業造成巨大經濟損失。目前，深度偽造檢測技術尚未成熟，尤其體現在對跨平台即時私人語音視訊通話多樣化攻擊面上。

企業須緊跟市場步伐，優化工作流程，才能更好抵禦利用偽造現實技術攻擊。關鍵步驟之一是通過針對社交工程與深度偽造技術培訓，讓員工瞭解不斷變化的威脅形勢。

AI Gartner

延伸閱讀

台南長榮中學學生研究蜈蚣18個月 發現許多小祕密科展奪冠

南韓龍頭SK電信遇駭個資外洩 免費替客戶換SIM卡引人龍

Gartner：2025年全球GenAI支出將達到6,440億美元

瓜地馬拉總統示警 中國駭客企圖入侵瓜國政府網路

相關新聞

iPhone 20周年機現蹤 預定2027年發表 鴻海、台積等將受惠

外電報導，蘋果正籌備iPhone 20周年機種，預定2027年問世，同時傳出將兩款紀念機種齊發。第一款是用戶期待已久的蘋...

英業達衝AI 啟動美國製造 除了和碩 台灣代工廠幾「全員到齊」

代工大廠英業達加入「美國製造」行列，董事會昨（28）日通過，擬斥資上限8,500萬美元（約新台幣27.6億元），在德州設...

台積電陷毛利率保衛戰 國內電價威脅不亞於關稅影響

除關稅可能的威脅外，台積電（2330）的利潤也面臨國內電費上漲的影響。彭博分析師認為，電價啃蝕台積電利潤的程度不亞於美國...

鴻海劉揚偉：地緣政治挑戰下 鴻海受惠GAI營運表現可望加速

鴻海（2317）將在5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在營業報告書中表示，地緣政治緊張等因素，為全球經濟帶來不確定性，但...

AI 驅動轉型時代來臨 勤業眾信揭示2025科技六大趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所近日發布《2025科技趨勢》報告，指出全球科技力量正以「互動、資訊、運算」三大驅動力推動變革，並...

美中半導體戰爭汎銓得利！美單月拚獲利 南京增五成機台

「沒錯！第1季是我們谷底！」半導體檢測分析廠汎銓（6830）首季虧損擴大，董事長柳紀綸面對上市以來最嚴峻狀況，於28日法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。