Gartner 預測：AI 代理將使攻擊者利用弱點進行帳戶接管時間縮短50%

駭客利用AI技術攻擊防護薄弱的帳戶已是常態，AI代理（AI agents）更將讓駭客盜取憑證、進行帳戶接管（TAO）的時間大幅縮短達50%。企業或用戶都應該強資安，以多重要素驗證（MFA）方式強化保護帳戶。

研調機構Gartner研究副總裁Jeremy D'Hoinne表示，帳戶接管（ATO）是一種長期存在的攻擊手段，密鑰等弱驗證憑證可以通過資料洩露、網路釣魚、社交工程、惡意軟體等多種手段獲取。攻擊者通過自動化盜取憑證和破壞認證通信管道，獲得憑證後重複用於多個平台，嘗試使用網路爬蟲程式自動登入各種服務，加劇對弱認證機制的利用。Gartner預測，到2027年，AI代理（AI agents）將使利用帳戶暴露進行攻擊時間減少50%。供應商將應引入網路、應用程式、API、語音通道等產品對涉及AI代理的交互進行檢測、監控暨分類。

Gartner研究副總裁Akif Khan表示，安全領導者應加快採用無密鑰、防網路釣魚多重要素驗證（MFA）。對於允許使用者選擇多重要素驗證方式，應教育並鼓勵使用者適時將密鑰轉換為多設備通行密鑰。

除了ATO，技術加持社交工程也將對企業網路安全構成重大威脅。Gartner預測到2028年，40%社交工程攻擊將以高管暨更多員工為目標。攻擊者結合使用社交工程策略與偽造現實技術（例如深度偽造音訊暨視訊）欺詐員工。

雖然只有少數受關注案例被報導，但是這些事件突顯出此類威脅高度欺詐性，並給受害企業造成巨大經濟損失。目前，深度偽造檢測技術尚未成熟，尤其體現在對跨平台即時私人語音視訊通話多樣化攻擊面上。

企業須緊跟市場步伐，優化工作流程，才能更好抵禦利用偽造現實技術攻擊。關鍵步驟之一是通過針對社交工程與深度偽造技術培訓，讓員工瞭解不斷變化的威脅形勢。