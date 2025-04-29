宏達電攜手巴黎歌劇院 推沉浸式《魔幻歌劇院》

為慶祝法國歷史最悠久、最負盛名的歌劇及芭蕾舞劇院－巴黎歌劇院加尼葉宮（Palais Garnier）落成150週年。全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC（宏達電）旗下專注於結合文化藝術與創新科技的VIVE Arts、巴黎國家歌劇院與法國頂尖虛擬實境創作工作室BackLight隆重推出全新沉浸式多人體驗《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra）（中譯名暫定），此展覽將於2025年5月7日起在巴黎歌劇院加尼葉宮內的歌劇圖書館暨博物館正式對外開放。

BackLight 聯合創辦人弗雷德里克·勒孔特（Frédéric Lecompte）表示：「能與巴黎歌劇院合作，對我們而言是無比的榮耀，亦是一段富有創造力的旅程。此次合作象徵著傳統與創新的美麗交會，既是對這座傳奇殿堂的崇高致敬，同時也透過沉浸式科技開創全新的情感敘事空間。這將是藝術領域中一段充滿詩意的 XR 篇章，我們非常榮幸能參與其中，並使其得以實現。」

巴黎國家歌劇院總監亞歷山大·尼夫（Alexander Neef）表示： 「歌劇始終是一種具開創性的藝術形式，不斷探索創作與觸及觀眾的嶄新方式。此次，我們嘗試以虛擬實境的形式慶祝加尼葉宮落成150週年，誠摯邀請大眾以全新方式，透過數首極具代表性的詠嘆調，來發掘歌劇的獨特魅力。這項體驗見證了一門不斷演進的藝術學科，同時也承載著豐富且充滿活力的悠久傳統。」

VIVE Arts 執行總監葉心宇則表示：「VIVE Arts 與 BackLight 及巴黎國家歌劇院的合作，進一步拓展沉浸式科技的藝術潛能。歌劇本身即是最原始的沉浸式藝術形式，而虛擬實境正好作為這一媒介的自然延伸，因為兩者皆體現『總體藝術』（Gesamtkunstwerk）的理念，融合音樂、敘事、舞台美學等多重元素，以創造一種完整的藝術體驗。」

《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra）是一場為時25分鐘的沉浸式、多人場域定位體驗之旅，巧妙融合視覺、聽覺、情感和空間感知，將觀眾帶入如夢似幻的場景之中。觀眾將全程沉浸在歌劇殿堂的豐富歷史文化底蘊與當代表現力之中，並親歷多部經典歌劇的精華詠嘆調。作品靈感源自於傳奇歌劇作品與加尼葉宮的華麗殿堂，憑藉沉浸式科技的強大力量，打破了傳統歌劇的疆界，使更多觀眾得以親近這座在國際藝術界享有崇高地位的表演藝術殿堂，同時也向經典歌劇曲目致上崇高敬意。

觀眾將佩戴HTC VIVE 頭戴式裝置，跟隨故事主角－－年輕女高音歌唱家賽萊斯特（Céleste）穿梭於歌劇院之中，逐步模糊現實、想像與記憶的界線。在賽萊斯特的引導下，觀眾將重新聆賞德弗札克《水仙女》中由芮妮·弗萊明（Renée Fleming）演繹的〈月亮之歌〉（'Song to the Moon'）、普契尼《托斯卡》中由瑪蒂娜·塞拉芬（Martina Serafin）演唱的〈為藝術，為愛情〉（'Vissi d'arte'，取材自 2014 年巴黎歌劇院製作），以及比才《卡門》中由艾莉娜・嘉蘭查（Elīna Garanca）於 2017 年在巴黎歌劇院錄製的〈哈巴奈拉舞曲〉（'Habanera'）。在經典與當代交織的時空裡，親身體驗歌劇藝術的迷人魅力。

《魔幻歌劇院》《La Magie Opéra》不僅象徵著 VIVE Arts 與巴黎國家歌劇院長期合作計劃的起點，同時也是 VIVE Arts 在巴黎推動的多項藝術計劃中的最新力作。其他項目包含現正於凡爾賽宮展出的《凡爾賽：太陽王的失落花園》（展期至2026年1月5日），以及將於2025年11月14日開幕，由巴黎愛樂廳呈現並由國際知名鋼琴家王羽佳領銜演出的沉浸式體驗《玩火》（Playing with Fire）。

HTC 長期致力於 XR 科技與文化內容的融合，VIVE Arts 更是全球文化機構的首選合作夥伴，曾與威尼斯雙年展、倫敦大英博物館、法國羅浮宮、泰特現代美術館院等世界頂級文化機構合作，讓藝術與歷史透過沉浸式技術得以保存並重新演繹。