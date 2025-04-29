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富達：美國財報陸續公布 分析師下修全年獲利預估

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，由於川普政府對關稅談判態度緩和，且財報表現強勁，S&P 500 指數已成功收復過去多數跌幅。不過，值得留意的是，這季財報結果尚未考慮 4 月 2 日開始的對等關稅實質影響。

富達指出，S&P 500 指數成分股中，已有 36% 的企業公布財報，且其中 73% 第1季財報優於預期。與前一季相比，當前財報數據出現改善跡象，儘管仍低於長期均值 75%。相對於第1季財報，市場更加關注 2025 年全年財測。

富達指出，年初以來，由於貿易條件仍未明朗，各家公司財測指引好壞參半。分析師已逐步下調 2025 年獲利預期至8.5%，下調幅度略高於往年平均，且獲利修正指數接近 2022 年低點，悲觀情緒提升。

展望後市，富達提醒，投資人不妨多留意本權權值股法說會，如蘋果、微軟、Meta、亞馬遜等大型科技股，將提供更清晰的企業狀況與指引。

富達認為，儘管美中和談或許有進展，但關稅不確定性仍高，美國停滯性通貨膨脹的機率大增。在90天關稅暫緩期間，市場仍受到新聞消息與技術面因素主導，股市波動較大。隨著各國關稅談判陸續展開，由下而上的選股將變得更為重要。

權值股 財報 關稅

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