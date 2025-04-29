台積電陷毛利率保衛戰 國內電價威脅不亞於關稅影響

除關稅可能的威脅外，台積電（2330）的利潤也面臨國內電費上漲的影響。彭博分析師認為，電價啃蝕台積電利潤的程度不亞於美國課徵關稅的間接影響，毛利率恐因此下滑多達2.13個百分點。

台積電高層日前在法說會指出，未來每年毛利率將下滑2%至3%，五年內擴大至3%至4%，關稅所引發的通膨是主因之一。

彭博則估算，台積電2025至2026年間電價若每年上漲10%至30%，毛利率會因電價成本縮減99至213個基點。

台灣今年上半年凍漲工業電價，但因台電虧損嚴重，下半年及2026年電價仍可能調漲。

彭博分析師基本情境假設是未來兩年台灣工業電價每年上漲20%。若如此推算，台灣工業電價今年將追上南韓的水準，並在2026年超過日本。目前台灣工業用電平均電價為每度新台幣4.29元，較南韓低14%，較日本低25%。

彭博估計，電費占台積電製造成本的比重，電費在台積電2026年占製造成本的比率，將拉高至9.2%至12%，幾乎是2020至2022年間5%至6%的兩倍水準。由此來看，台積電在亞利桑那州設廠更有正當性，因為當地能源成本相對便宜。

同時，隨著新產能投產，以及耗電更高的2奈米製程開始量產，台積電用電量預計2025年成長12%，2026年加速成長20%。

彭博分析師認為，台積電將產能擴張至亞利桑那，有助於改善電力成本結構，提升供電穩定性。此外，台積電在先進製程的領先地位，亦可能讓其將部分新增成本轉嫁給客戶，減輕關稅衝擊。