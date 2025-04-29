鴻海劉揚偉：地緣政治挑戰下 鴻海受惠GAI營運表現可望加速

鴻海（2317）將在5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在營業報告書中表示，地緣政治緊張等因素，為全球經濟帶來不確定性，但鴻海受惠生成式AI（GAI）的高速發展，將帶來前所未有的成長機遇，加上電動車的委託設計製造商機也浮現，將使得鴻海迎來全新的成長契機，預期今年鴻海營運表現將會加速，產品與客戶的結構將更為均衡健全。

劉揚偉指出，去年地緣政治緊張、全球經濟復甦緩慢等因素持續帶來不確定性，惟全球資通訊產業在AI的強勁驅動下，擺脫了多年 的停滯態勢。生成式AI的廣泛應用與高速發展，為產業帶來了前所未有的成長機遇。受惠於AI伺服器市場的爆發式成長，鴻海在此領域與客戶開發多年的技術以及垂直整合終於開花結果。加上電動車市場在面臨激烈競爭下，委託設計製造的商機也浮現，鴻海迎來全新的成長契機。

展望今年，他說，隨著生成式AI的應用深化，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，以提升運算能力。根據摩根史丹利證券2月最新分析，AI供應鏈的資本支出在今年將持續增長，受惠於大型CSP的影響，2025年雲端資本支出年增率預期將上調至32%。在AI伺服器、網路設備及儲存系統需求快速增長的市場趨勢下，鴻海的垂直整合能力與供應鏈管理優勢，將幫助公司擴大在 AI 伺服器及先進散熱解決方案的市場占比，並在瞬息萬變的產業環境中保持領先地位。

根據集邦研調（TrendForce）預測，AI伺服器市場將延續高速成長，去年出貨量增幅超過40%，而今年預計再年增 28%，顯示AI伺 服器市場正處於高速成長期，且將成為未來幾年伺服器市場的主要成長動力。鴻海在此領域的策略，除了持續深化繪圖晶片（GPU）模組與基板的製造優勢外，亦積極強化整機組裝與資料中心基礎設施的布局，進一步提升競爭力。此外，鴻海在邊緣運算與液冷技術方面的研發投入，也為未來獲利成長提供重要支撐。

在這高速成長的領域中，劉揚偉強調，鴻海顯示出其全方位的製造實力，從上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃的整體設計和製造，再到資料中心的建置；並且導入垂直整合的存儲器、交換器以及先進的散熱解決方案，特別是在上游的GPU模組和基板的開發上為鴻海發展AI伺服器的核心策略。鴻海在伺服器的龐大規模、製造能力、以及垂直整合的優勢，皆能協助客戶搶佔先機，也確實掌握主要客戶下一代、 甚至下下一代的產品開發地位。