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興農與會員球證爭議 中科呼籲雙方理性並尊重司法裁決

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
會員權益促進會長陳永豐(左)遞交陳情書，由中科管理局建管組副組長雷志文(右)代表接受。記者宋健生/攝影
會員權益促進會長陳永豐(左)遞交陳情書，由中科管理局建管組副組長雷志文(右)代表接受。記者宋健生/攝影

中科擴建二期計畫用地89.75公頃(包含興農球場68公頃)土地取得法定程序已全部完成並移轉為國有，興農公司亦已公告將於4月30日結束營運，但會員球證的補償爭議迄仍未解，29日部分會員再度到球場抗爭，並至中科管理局表達訴求。

中科管理局表示，球證補償在法律上屬於興農公司與會員之間的私權契約關係，且會員亦已委託律師對興農提起民事訴訟，補償金額多少才算合理，中科管理局呼籲雙方理性並尊重法院的裁決。

中科管理局表示，中科之前在與興農協議價購土地過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，最後興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農公司3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1,000位會員同意興農公司所提方案，但尚有部分會員仍不滿意，訴請法院裁決，不失為最後的解決之道。

中科管理局表示，本案既已提起民事訴訟，雙方理應依據法律訴訟程序，提供佐證資料給法院，盡力爭取有利己方的判決；而中科也會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。

中科管理局強調，既已進入法律訴訟程序，訴訟期間會員再進行任何抗爭，已無實質上的意義，應該尊重法院裁決。

中科管理局重申，擴建二期將依計畫期程進行相關後續作業，預計6月底前完成土地點交，第3季園區公共建設與交地給台積電（2330）建廠同步進行。必要時將執行公權力，讓廠商順利建廠，以確保這項國家重大經濟建設順利進行，維持台灣科技產業優勢。

興農球場會員權益促進會部分會員再度至中科管理局表達訴求。記者宋健生/攝影
興農球場會員權益促進會部分會員再度至中科管理局表達訴求。記者宋健生/攝影

中科 台積電 民事訴訟

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