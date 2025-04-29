興農與會員球證爭議 中科呼籲雙方理性並尊重司法裁決

中科擴建二期計畫用地89.75公頃(包含興農球場68公頃)土地取得法定程序已全部完成並移轉為國有，興農公司亦已公告將於4月30日結束營運，但會員球證的補償爭議迄仍未解，29日部分會員再度到球場抗爭，並至中科管理局表達訴求。

中科管理局表示，球證補償在法律上屬於興農公司與會員之間的私權契約關係，且會員亦已委託律師對興農提起民事訴訟，補償金額多少才算合理，中科管理局呼籲雙方理性並尊重法院的裁決。

中科管理局表示，中科之前在與興農協議價購土地過程中，已盡最大努力替會員爭取權益，最後興農公司也同意成立信託基金專戶，專款專用於球證補償費用。興農公司3月20日提出的補償方案，經與會員三度會商，目前獲知約有1,000位會員同意興農公司所提方案，但尚有部分會員仍不滿意，訴請法院裁決，不失為最後的解決之道。

中科管理局表示，本案既已提起民事訴訟，雙方理應依據法律訴訟程序，提供佐證資料給法院，盡力爭取有利己方的判決；而中科也會配合法院，提供必要的資料，協助法院審理。

中科管理局強調，既已進入法律訴訟程序，訴訟期間會員再進行任何抗爭，已無實質上的意義，應該尊重法院裁決。