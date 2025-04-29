可成發聲明反擊外資股東 強調秉持誠信經營

金屬機殼廠可成（2474）委託書大戰開打，公司派與市場派持續進行口水戰，彼此不斷發出聲明稿，以下為可成29日早上聲明稿全文：

針對特定股東刊登廣告並發布新聞稿，對公司提出不實評論與質疑，可成科技股份有限公司（股票代號：2474，以下簡稱「本公司」）特此聲明如下：

本公司一向秉持誠信經營、依法治理的原則，持續創造長期價值，並致力於全體股東的共同利益。多年來，創業家族專注於企業經營與轉型發展，為所有股東累積豐厚回饋，成果有目共睹。

至於該股東主張所謂的股東行動主義，並宣稱已持續三年與本公司溝通未果云云，純屬無稽之談。事實上，該股東過去長達三年來，除曾於股東會提案遭否決外，從未與本公司管理階層主動接觸，更遑論有展開任何經營層面的溝通對話，試問該特定股東過去這三年來是何時、何地、何人與本公司經營階層「持續」進行對話？如果有，請拿出具體的證據來；如果沒有，該股東高談濶論的股東行動主義，究竟是真還是假，社會自有公評。

本公司重申，所有經營行為皆依循法令規範辦理，並持續強化公司治理與資本運用規劃，以穩健、透明、負責任的態度，回應所有股東及社會各界的期待。

特此聲明如上