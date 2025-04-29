AI 驅動轉型時代來臨 勤業眾信揭示2025科技六大趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所近日發布《2025科技趨勢》報告，指出全球科技力量正以「互動、資訊、運算」三大驅動力推動變革，並由「科技與業務融合、網路安全與信任、核心系統現代化」三大基礎支撐，形成六大關鍵趨勢，深刻影響企業未來的創新與成長路徑。

報告指出，隨著AI應用迅速普及，企業正積極建構能支撐未來發展的科技底座。調查顯示，高達70%的企業正探索或導入大型語言模型，並有不少公司同步開發多個小型且高效的模型，顯示市場對AI應用策略的高度重視。未來，AI與量子運算、邊緣運算及雲端技術的結合，將加速企業邁向高效、永續的創新轉型。

勤業眾信數位轉型服務負責人溫紹群表示，AI科技已深刻改變企業營運模式，社會正式進入「AI無所不在」時代。企業不僅要將AI無縫整合至業務流程，提升用戶體驗與組織發展，同時也必須強化IT基礎建設與數據治理，因應AI普及帶來的資料安全與決策透明度挑戰。

溫紹群進一步指出，台灣企業面對的挑戰，涵蓋技術、法規、人才、算力及創新應用等多面向。然而台灣擁有堅實的半導體實力，若能推動軟硬體整合，有機會在全球AI競局中占據領先地位。企業領導者應及早制定科技藍圖，將產品與服務更貼近市場需求，並掌握「單點技術融合為協同作業」的新趨勢，確保在轉型浪潮中穩居主導。

勤業眾信《2025科技趨勢》六大重點，包括空間運算加速企業數位互動，透過軟硬體整合與即時資料分析，提升場景化應用與互動體驗；代理型AI崛起，小型語言模型與多模態AI可協同作業、內容生成，支援虛擬助理提升工作效率；AI硬體化發展：新一代晶片將模型內建於PC與邊緣裝置，提升能源效率與離線運作能力。

還有開發流程民主化，AI將取代重複作業，推動IT輕量化，實現人機協作的新型態服務模式；量子資安雙面刃，量子運算強大解密能力帶來潛在資安威脅，企業需提前調整防護策略；AI融入核心系統，AI整合企業基礎架構，提升效能與體驗，但過程須重視治理與技術投入。

為協助企業因應快速變局，勤業眾信整合全球資源，打造涵蓋商業模式、財務、法律等領域的全方位顧問服務。並推出數位平台「InnoCube」，結合多元科技工具與夥伴資源，協助企業強化營運韌性，打造面向未來的數位競爭力。

勤業眾信強調，唯有積極擁抱多元科技融合，從單點應用走向系統協作，企業才能在變動激烈的市場中穩健成長，開創永續新局。