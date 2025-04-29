美中半導體戰爭汎銓得利！美單月拚獲利 南京增五成機台

「沒錯！第1季是我們谷底！」半導體檢測分析廠汎銓（6830）首季虧損擴大，董事長柳紀綸面對上市以來最嚴峻狀況，於28日法說會指出，工作天數少、客戶2奈米業務收尾是兩大主因，但由於在埃米世代先進製程材料分析跟矽光子，汎銓居領先地位，美中兩大經濟體也都已做好布局，後續樂觀持續成長。

汎銓首季虧4,886萬元，EPS虧0.94元，創上市以來單季最大虧損，毛利率更下探13.15%，柳紀綸指出，客戶過年前後休假，而汎銓材料分析業務跟客戶工程師工作天數有強相關，客戶有開會就會送案件過來，讓汎銓幫忙分析，故若客戶製程很不順，農曆年有上班，汎銓就業績好。

「但我們的客戶真的太強了！2奈米收得太漂亮，所以農曆年不需要做太多。」因此汎銓2月虧損擴大，雖3月獲利，但單季仍陷入虧損，柳紀綸也預告，每年第1季汎銓都類似挑戰，但未來幾年可能會好得多，因為美國跟日本實驗室相繼設立，兩國沒有農曆年，加上2026年重要客戶在攻1.4奈米製程，可能會比較緊張忙碌，推測休假天數會少得多。

由於客戶2奈米研發端先進製程投資已經尾聲，建廠設備機台大量進駐南部廠區準備量產，故汎銓就只剩下客戶機台移入的量產前比對分析生意，這個生意半年以後幾乎可說將是零。

不過，柳紀綸指出，雖先進製程材料分析業務是這樣，客戶結束研發後訂單就降低，準備跨入次世代研發，但矽光子領域則不同，汎銓業務會延伸到量產端，提供測試跟斷點分析，故汎銓開發了測試跟斷點分析機台，開發光纖測試卡研究，目前半自動化，期望朝全自動化發展。

而美中貿易戰打到半導體產業，外界關心中國市場是否將受衝擊？對此柳紀綸指出，南京實驗室專門做材料分析業務，單月營收3,000~4,000萬元，客戶是設備商，由於美國不讓中國晶圓廠採購必要半導體設備，買不到更逼出中國大陸自行研發動機，「客戶都不能買，只好自己做，開發越多越要分析」汎銓反而生意好。

汎銓南京廠將進駐9台機台設備，擴張材料分析量能50%，看好今年成長性，法人擔心中國大陸5奈米製程研發卡關，對此柳紀綸坦言，對汎銓來說不是這個邏輯，對汎銓來說事情剛好顛倒，客戶5奈米開發不出來，反而會要汎銓一直做（材料分析），案件反而會一直來，越來越好，因為汎銓生意是看開發案量，此時唯一注意是要選擇大客戶，省級以下客戶要小心。

汎銓美國實驗室5月將開幕，現在設備進駐驗收中，柳紀綸指出，美國早已有客戶業務，故對今年案件把握度最高，美國實驗室服務量能先規劃是台灣10分之1，日本8月營運開始，進度上不會逼太緊，會觀望一下。

汎銓估今年海外業務倍增成長，目前集團手握100多台測試機台，包含去年投資20億元買的30～40多台設備將陸續裝機上線，為明後年增加成長想像空間。