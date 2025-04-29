英業達：衡量國際情勢對供應鏈影響 確保營收成長

代工廠英業達公布股東會營業報告書，董事長葉力誠指出，需正視地緣政治的區域衝突，以及美國貿易保護主義與關稅壁壘升溫等2大風險，恐導致經濟成長下修，將審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，確保今年營收仍持續在既定目標內成長。

英業達2024年合併營收約新台幣6462億元、年增25.55%，營業利益達118億元、年增58.33%，歸屬母公司稅後淨利約72億元、年增18.54%，每股盈餘2.03元。

葉力誠在營業報告書表示，由於各國在抑制通貨膨脹的作法上，幾乎同步採取緊縮貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使全球經濟情勢免於持續性衰退。雖然主要調研機構預估2025年全球經濟成長率將與2024年持平，然而仍需正視地緣政治的區域衝突，以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫等2大風險，可能帶來經濟成長下修的不確定性。

他說，英業達審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合自身全球運籌服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。

展望2025年營業計畫，葉力誠指出，伺服器業務訂單預期受惠生成式AI、高速運算、雲端及5G智慧工廠等相關大數據收集及運用服務等，仍將持續成長。

個人電腦產品業務則配合綠色轉型及客戶需求，英業達持續研究並導入環保、可回收材料及無毒標籤於新機種使用；另強化AI與模擬運用於產品設計，藉以提升產品效能，降低電源耗損。

在車用電子新興事業發展方面，葉力誠表示，英業達積極與Tier-1一級供應商和OEM廠商合作，初期朝汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）發展，已取得各項車用認證以及建構完整上下游供應鏈來奠定基礎。在廠區生產線布建，已陸續設置專門的車用產品線，預期2025年可配合客戶需求而成長。

在智慧裝置產品方面，他說，英業達仍專注在智慧穿戴、5G運用、健康智慧照護及醫療平台。