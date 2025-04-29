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仁寶：評估北美擴產分散風險 提高供應鏈靈活性

中央社／ 台北29日電

代工廠仁寶股東會營業報告書出爐，董事長陳瑞聰表示，面對地緣政治挑戰，仁寶看到供應鏈重組並加速多元化布局，在全球9國設有生產基地或合作夥伴，以分散風險，同時也評估北美擴產計畫，有助降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性。

仁寶2024年合併營收約新台幣9102.53億元、年減4%，儘管年度營收因需求影響及業務調整而有所下滑，但在提升獲利及營運能力的策略有效執行下，毛利率及營業利益率分別從2023年的4.5%和1.3%，提升到2024年的5%和1.6%，去年歸屬母公司稅後淨利達100.42億元、年增31%，每股盈餘2.3元。

陳瑞聰說，隨著產業競爭與技術變化加劇，仁寶雖然擁有穩健的電腦及智慧裝置業務支持，但缺乏第三支柱的貢獻，營收成長動能有所不足。仁寶去年重新定義5大重要新興事業，分別為人工智慧（AI）應用、雲端伺服器、汽車電子、先進通訊及醫療科技，並積極投入資源。

他表示，去年下半年啟動仁寶轉型計畫，擴大對高價值業務及成長引擎的推動與投入，將為未來發展奠定堅實基礎。其中一項重要轉型核心，是全面推動數位化與AI應用，策略上包括3個主要方向：內部AI應用、AI產品開發、跨領域AI技術應用。

在地緣政治方面，陳瑞聰指出，俄烏及中東的持續衝突、中國的經濟壓力，對全球穩定構成潛在威脅。美國近期對國際貿易政策的調整，包括新的關稅措施，進一步影響全球供應鏈及經濟關係。這些風險將持續推升通貨膨脹壓力，對企業運營成本及市場需求構成挑戰。

陳瑞聰說，面對這些挑戰，仁寶看到供應鏈重組並加速多元化布局，目前在全球9個國家，分別為台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地或合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策帶來的風險。

陳瑞聰提到，仁寶同時也在評估北美擴產計畫，並於今年初宣布對波蘭子公司CGSTechnology（Poland）及美國子公司CompalUSA（Indiana）增資，這些策略將有助降低對單一地區的依賴，提高供應鏈靈活性，並更好地服務全球客戶。

展望未來，陳瑞聰表示，即使國際地緣政治風險仍充滿不確定性，但市場研究機構預期2025年產業發展仍將實現成長契機，包括電腦、伺服器及智慧手機市場。

在電腦產品方面，仁寶預期企業換機需求和人工智慧個人電腦（AI PC）的普及將為產業帶來新成長動能。在伺服器方面，仁寶除了專注於企業市場之外，也積極爭取成為雲端服務供應商（CSP）的合作夥伴，推動AI伺服器業務。

在非個人電腦（PC）產品方面，陳瑞聰說，雖然消費性產品需求仍需謹慎觀察，但仁寶將優化產品組合，以提升獲利能力為主要目標，持續推進5大新興事業，朝中長期非PC營收貢獻占40%至50%的目標邁進。

仁寶 陳瑞聰

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