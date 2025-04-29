快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

SEMI：2024半導體材料營收增3.8% 台灣連15年居冠

中央社／ 新竹29日電

國際半導體產業協會（SEMI）統計，2024年全球半導體材料市場營收達675億美元，增加3.8%。台灣市場達201億美元，連續第15年居全球之冠。

SEMI表示，整體半導體市場復甦，以及高效能運算和高頻寬記憶體製造對先進材料需求增長，驅動2024年半導體材料營收成長。

SEMI指出，晶圓製造材料2024年營收成長3.3%，至429億美元，封裝材料營收成長4.7%，至246億美元。因先進動態隨機存取記憶體（DRAM）、3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和邏輯IC的複雜性和處理步驟增加，帶動化學機械平坦化（CMP）和光阻劑等強勁成長2位數。

不過，受產業界持續去化庫存影響，尤其是成熟製程部分，矽晶圓需求依然疲軟，SEMI表示，2024年矽晶圓營收減少7.1%。

SEMI指出，台灣市場營收達201億美元，連續15年高居全球之冠。中國市場135億美元，居次。韓國市場105億美元，居第3位。

營收 矽晶圓

延伸閱讀

力積電鋁製程 客戶搶下單

記憶體廠轉單恐落空

Tesla Cybercab自動駕駛計程車被川普關稅政策害慘了！

《2025全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告：GenAI飆速發展 高科技業須縮小技術落差迎轉型

相關新聞

iPhone 20周年機現蹤 預定2027年發表 鴻海、台積等將受惠

外電報導，蘋果正籌備iPhone 20周年機種，預定2027年問世，同時傳出將兩款紀念機種齊發。第一款是用戶期待已久的蘋...

英業達衝AI 啟動美國製造 除了和碩 台灣代工廠幾「全員到齊」

代工大廠英業達加入「美國製造」行列，董事會昨（28）日通過，擬斥資上限8,500萬美元（約新台幣27.6億元），在德州設...

台積電陷毛利率保衛戰 國內電價威脅不亞於關稅影響

除關稅可能的威脅外，台積電（2330）的利潤也面臨國內電費上漲的影響。彭博分析師認為，電價啃蝕台積電利潤的程度不亞於美國...

鴻海劉揚偉：地緣政治挑戰下 鴻海受惠GAI營運表現可望加速

鴻海（2317）將在5月29日舉行股東會，董事長劉揚偉在營業報告書中表示，地緣政治緊張等因素，為全球經濟帶來不確定性，但...

AI 驅動轉型時代來臨 勤業眾信揭示2025科技六大趨勢

勤業眾信聯合會計師事務所近日發布《2025科技趨勢》報告，指出全球科技力量正以「互動、資訊、運算」三大驅動力推動變革，並...

美中半導體戰爭汎銓得利！美單月拚獲利 南京增五成機台

「沒錯！第1季是我們谷底！」半導體檢測分析廠汎銓（6830）首季虧損擴大，董事長柳紀綸面對上市以來最嚴峻狀況，於28日法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。