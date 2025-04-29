宏達電攜巴黎歌劇院推出沉浸式 VR 體驗《魔幻歌劇院》

慶祝法國巴黎歌劇院加尼葉宮（Palais Garnier）落成150週年，宏達電旗下VIVE Arts與巴黎國家歌劇院、法國虛擬實境創作工作室BackLight，合作推出全新沉浸式多人體驗《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra），此展覽將於5月7日起在巴黎歌劇院加尼葉宮內的歌劇圖書館暨博物館正式對外開放。

BackLight 聯合創辦人弗雷德里克·勒孔特（Frédéric Lecompte）表示，此次合作象徵著傳統與創新的交會，既是對這座傳奇殿堂致敬，也透過沉浸式科技開創全新的情感敘事空間，將是藝術領域中一段充滿詩意的XR篇章。

巴黎國家歌劇院總監亞歷山大·尼夫（Alexander Neef）指出，歌劇始終是一種具開創性的藝術形式，不斷探索創作與觸及觀眾的嶄新方式。此次以虛擬實境的形式慶祝加尼葉宮落成150週年，希望大眾以全新方式，透過數首具代表性的詠嘆調，發掘歌劇的獨特魅力。

VIVE Arts 執行總監葉心宇表示，VIVE Arts 與 BackLight 及巴黎國家歌劇院的合作，進一步拓展沉浸式科技的藝術潛能。歌劇本身即是最原始的沉浸式藝術形式，而虛擬實境正好作為這一媒介的自然延伸，因為兩者皆體現「總體藝術」（Gesamtkunstwerk）的理念，融合音樂、敘事、舞台美學等多重元素，創造一種完整的藝術體驗。

《魔幻歌劇院》（La Magie Opéra）是一場為時25分鐘的沉浸式、多人場域定位體驗之旅，融合視覺、聽覺、情感和空間感知，將觀眾帶入如夢似幻的場景之中。觀眾將全程沉浸在歌劇殿堂的豐富歷史文化底蘊與當代表現力之中，並親歷多部經典歌劇的精華詠嘆調。作品靈感源自於傳奇歌劇作品與加尼葉宮的華麗殿堂，憑藉沉浸式科技力量，打破傳統歌劇疆界，使更多觀眾得以親近這座在國際藝術界享有崇高地位的表演藝術殿堂。