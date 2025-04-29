廣達林百里4天兩度為AI露面 護盤決心帶動市場信心回籠

代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下雲達也成功入列輝達最新AI晶片GB300、B300的首批合作名單，帶動股價持續走高，而被外界喻為「AI 先行者」的集團董事長林百里，近日也多次現身，親自為「AI題材」利多前景來撐腰，而他上周六也在集團37週年慶典上，登台高喊：「最近雖然又有大波浪，但自己相信廣達會再創佳績 ，什麼都不怕，繼續向前行！」也大幅拉升市場對廣達的估值，讓外界對集團未來充滿信心。

廣達近年成功搶進AI市場，帶動股價持續飆漲，而28日再獲市場法人合力買超，挹注整體表現呈價量齊揚，除早盤以240元開高走高，盤中還一舉衝上248元，順利攻上季線，雖然終場漲幅收斂、但仍以245.00元作收，上漲10.00元、漲幅達4.26%，單日成交量3.08萬張，合計三大法人共買超9752張，位居單日買超前三名，總金額達到23.89億元，維持連續2個交易日買超，並且其買超金額在前十大個股中穩居第二大，累積2日買超逾1萬3185張、總金額大約達到31.96億元。

對此，董事長林百里，也成為AI大浪的最大受惠者，身價直衝天際，一舉坐上首富的寶座。面對外界關心近期市場波動是否會影響訂單，林百里則重申，科技廠的訂單目前都沒有變化，一樣都是有多少就給（出貨）多少，尤其這幾個月一直在趕貨，明年的展望都沒有改變，而我們客人給的需求也都沒變，而自己預測，今年全年訂單的成長，將會比去年還要更多，而隨著今年製造方面更加成熟後，也將帶來更好的成績，而這也是我們首要目標，讓今年更好，並突破這次貿易戰的干擾。

而林董事長除了於4月26日在林口總部盛大歡慶廣達集團成立37周年，也將於29日再度現身，來到台大校園參加「人本AI時代-跨校圓桌論壇」，並且林董事長也將作為首位登台的專題講者，以「人文角度」來為現場與會嘉賓逐一解析AI市場中的各種最新挑戰，預估屆時將有效的激發與會學子的跨領域思考能力。這場活動是由「余紀忠文教基金會」主辦，並於會中實際邀請來自「中央大學、清華大學 、交通大學、台灣大學」等四所大專院校的學生齊聚一堂，而同台的還有「半導體先驅」史欽泰、工研院總營運長余孝先等多位大咖，吸引市場關注。