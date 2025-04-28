里昂：美中關稅戰 台股三類偏好族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

里昂證券在最新釋出的「台灣科技業展望」報告中指出，雖然關稅戰所引發的貿易不確定性仍將延續一段時間，但最壞的情況可能已經過去。未來美中貿易關係可能有三種情境，可依不同情境布局不同個股。

里昂認為，川普對中國大陸的態度軟化，加上政策前後不一，可能導致其他國家延後或拒絕讓步，造成貿易不確定期間延長更久。而且，關於晶片及消費電子的關稅豁免期間也可能很短暫。

里昂指出，半導體訂單展望不變。半導體客戶仍處於觀望模式，主要是因為晶片的生產前置期很長，加上90天關稅暫緩期結束後的前景疑慮。但如果科技產品加徵關稅，將導致下半年的需求風險上揚。

至於下游供應商的提前拉貨動能，里昂認為將持續到第2季，但年增率應該會放緩（與第1季相比），尤其是年初以來拉貨動能較強勁的個人電腦（PC）供應鏈。

在里昂的第一種情境，如果美中貿易緊張關係持續降溫，則之前因為擔憂關稅而表現落後的族群可望反彈，可視為波段操作的標的，例如群聯（8299）、譜瑞-KY、全新、穩懋、台郡。

在第二種情境，如果貿易緊張局勢再度升溫，則可布局中國大陸市場占比高（如聯發科、采鈺、亞德客-KY）、市占率提高（如矽力-KY、家登、聯電、胡連）及高殖利率股（如聯詠、力成、光寶）。

至於第三種情境，則是趁近期股價弱勢時買進，如優質成長股信驊、致茂、川湖、旭隼，與新技術受惠股如折疊手機、共同封裝光學（CPO）、機器人相關等族群。

半導體 關稅

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