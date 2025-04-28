護國神山也在用！車廠 OTA 更新普及 歐、日法規將納管

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
科絡達創辦人暨執行長吳柏儀。記者王郁倫/攝影
科絡達創辦人暨執行長吳柏儀。記者王郁倫/攝影

特斯拉2個月前發布一支官方影片，揭露自家生產的電動新車如何從工廠，以自駕模式把車開往港口登船，當新車到達台灣台北港時，特斯拉再透過Starlink衛星以OTA（空中更新）技術安裝各國所需應用程式至新車上，大幅節省人力；業界預期，特斯拉新車自己開往車主指定地點交車的一天也不遠了。

聯發科（2454）、趨勢科技、台達電（2308）投資的車聯網商科絡達Carota，就是一家利用OTA技術服務全球3億台裝置客戶做系統軟體更新的新創，成立4年，科絡達創辦人暨執行長吳柏儀出席「360° MOBILITY Mega Shows智駕共創 馳騁新局」論壇指出，不只是特斯拉用OTA軟體升級管理汽車，科絡達也在中國大陸以5G專網幫車廠客戶大規模以OTA更新汽車軟體。

「汽車的故障維修，有70%是軟體問題。」吳柏儀指出，除新車軟體更新，科絡達以OTA技術開發AI遠端診斷系統，也可協助車廠在遠端預防車輛故障，大幅降低召回成本改善維修效率。

另外，護國神山的半導體氣體運輸車，車內裝載了氣體偵測感應器，透過科絡達GenAI車隊管理系統隨時監控，但假設車內裝氫氣，要如何知道司機有沒有在行駛途中一邊抽煙？

吳柏儀指出，西方國家對隱私保護度高，不希望在車內放攝影機監控司機，故科絡達也開發出非侵入式監測技術，以感測器監測駕駛行為。

吳柏儀指出，車聯網OTA應用愈來愈普及，許多汽車的軟體更新也透過OTA技術更新，如特斯拉就是加價購買 FSD（Full Self-Driving），車主不用回廠就能OTA下載啟動，汽車馬上升級自駕能力，愈來愈多車廠也跟進以OTA方式更新軟體服務。

但吳柏儀提醒，過去車廠想利用OTA更新軟體就更新，但現在各國意識到OTA將改變汽車行為，為重視行車安全，各國開始立法要求OTA軟體內容需要經過政府的測試跟法規審核才能推送，今年起中國大陸跟歐盟已經宣布實施，美國、日本、台灣也都開始要求OTA合規測試，未來車廠OTA推送前，都必須先通過國家級認證。

車輛中心（ARTC）官網指出，交通部計畫自2028年起分階段實施車輛安全檢測基準96（網路安全）及97（軟體更新），這些基準要求涵蓋車輛設計、製造過程及整體供應鏈管理，目標是確保OTA更新機制的安全性與可追溯性，降低遭惡意軟體更新風險。

未來不只是物流車或轎車，機器人或無人機，甚至是飛天計程車都同樣需要OTA技術。吳柏儀指出，目前台灣使用中包含機車在內，機動車輛高達2300萬輛，每年新銷售汽車45萬輛，還有物流車110萬輛及公車3萬輛，這些汽車都能串連做車隊資料管理與遠端診斷。

惡意軟體 特斯拉

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