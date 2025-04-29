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英業達董座葉力誠 盯美國兩風險

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）將於5月28日舉行股東常會，董事長葉力誠在最新出爐的股東會營業報告書中指出，需正視美國貿易保護主義與關稅壁壘升溫兩大風險，英業達審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合全球運籌服務管理來降低潛在成本，確保營收持續在既定目標內成長。

葉力誠表示，英業達積極投入新事業發展，如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營收，並配合策略性海外生產基地布局，強化在產業生態鏈中的關鍵夥伴地位。

展望今年，葉力誠指出，雖然主要調研機構對2025年全球經濟預估成長率與2024年持平，但仍需正視地緣政治區域衝突，及美國貿易保護主義與關稅壁壘升溫等兩大風險，可能帶來經濟成長下修的不確定性。

就各產品來看，葉力誠指出，伺服器訂單預期將持續成長，主要受惠生成式AI、高速運算、雲端及5G智慧工廠等相關大數據收集及運用服務，加上新產能陸續投入、客戶訂單占比增加，將推升全球市占率成長。

個人電腦產品方面，葉力誠表示，品牌廠的電競筆電與中高階混合型商務筆電持續發展，英業達憑藉長期研發設計及生產製造優勢，業績仍可望維持以往優勢。智慧裝置產品專注智慧穿戴、5G運用、健康智慧照護及醫療平台。

車用電子方面，葉力誠說，持續積極投入與一階（Tier 1）供應商和OEM廠合作，初期朝汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）發展。目前已取得各項車用認證。

5G 英業達 電競筆電

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