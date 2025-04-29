國巨衝併購 擴大規模

被動元件大廠國巨（2327）衝刺2025年營運，董事長陳泰銘擘劃四大方向，強調今年首要之務是達成年度與獲利成長目標，管控費用並管理庫存，同時藉由併購擴大平台規模，以及擴展高階市場並提升利基產品比重。

國巨將於5月27日舉行股東常會，陳泰銘在最新出爐的股東會營業報告書中，釋出以上訊息。他強調，國巨已成為一家具備穩健性與韌性的平台型企業，得以在動盪的全球經濟與地緣政治環境中靈活應對並持續領先。同時，國巨將搶食AI與電動車市場的巨大商機，持續建造明天的美好。

陳泰銘指出，國巨集團是全球唯一同時在電阻、電容、電感三大被動元件領域，擁有領先地位的電子零組件與服務供應商，亦已將產品組合延伸至電路保護元件、無線元件與感測器等領域。

談到國巨集團今年發展，陳泰銘擘劃出四大營運方針，首先是達成年度營收及獲利目標，持續拓展歐美日等高階市場，深化與客戶的長期合作關係，重回營收及獲利成長的軌道。

其次是有效控管費用及庫存管理，即根據營收目標達成狀況進行費用控管，並透過彈性的採購策略與產能規劃，提升庫存管理效率。

第三，除了整合近期收購的高階溫度感測器事業部（Heraeus Nexensos GmbH）與高階感測器事業體業務（Telemecanique Sensors），發揮綜效外，也繼續推動有機成長與併購策略，亦即再度啟動策略性併購，擴大平台規模。

最後是擴展高階市場並提升利基產品比重，包括優化產品組合與客戶結構，深化全球策略夥伴關係，專注於未來科技應用領域，並提升歐美日高階市場的市占率。