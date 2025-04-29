IDC：關稅戰重創IT、半導體業

研調機構IDC最新報告示警，受地緣政治與技術變革雙重衝擊，今年全球IT支出成長率恐從原預估10%腰斬至5%，總支出縮水約2,000億美元，受制於川普政府關稅政策的連鎖效應，半導體市場成長率也可能從原預期的11%，降為9%。

相較之下，中國大陸IT服務市場在政策與技術創新雙重驅動下保持韌性，形成鮮明對比。

IDC在最新發布的「中國IT服務市場－2024下半年及2025全年跟蹤報告」指出，若川普政府半導體關稅落地，智慧機、伺服器等價格將承壓，消費者購買意願減弱，下半年需求恐明顯放緩。

IDC認為，關稅成本轉嫁將波及半導體設計、製造設備到原物料的全球供應鏈，所有參與者均面臨成本攀升壓力，產業投資決策出現觀望。

全球市場分化格局明顯，亞太地區靠政策支持與技術創新鞏固成長，而北美市場在貿易壁壘下面臨成長轉折點。半導體產業鏈的國際分工體系正承受關稅政策的嚴峻考驗，從設計、製造到原料供應均受波及，產業界對設備投資決策更謹慎。