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20周年紀念版iPhone革新設計 價格史上最貴

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

外電報導，蘋果擬在2027年推出兩款20周年紀念版iPhone，引發外界高度關注。業界人士分析，過往整數周年的iPhone除了命名較特別外，產品也會導入革新設計，讓消費者耳目一新，且價格也會是史上最貴。

事實上，iPhone十周年的機種為iPhone X，當時該機種的確率先導入臉部辨識（Face ID）技術，且沿用至今，而iPhone X的命名也與過去阿拉伯數字命名方式大不同，而是以羅馬數字命名，價格也較前幾代機種貴。

針對本次的20周年紀念版iPhone，外界臆測，可能不會命名為iPhone 19或者iPhone 20，而是更具象徵性意義的特殊符號；至於規格方面，市場預期，機身將以玻璃為中心進行設計，全機透視感與設計感將更強烈。

另一方面，整數周年iPhone也因導入全新的設計與外觀，需要搭配全新的關鍵零組件，因此無論是生產或設計的複雜度都非常高，在製造成本同步推升下，終端價格很可能是史上最貴。

業界人士表示，雖然目前距離2027年尚有一段時間，但蘋果內部可能早已著手周年版本機種的設計，畢竟iPhone問世以來，改變全世界人類的生活方式，因此20周年機種肯定不能漏氣。

蘋果近年來在中國大陸市場屢屢遭遇逆風，而20周年紀念版iPhone若能一鳴驚人，也有助力挽頹勢，甚至掀起新一波手機設計趨勢。

X 羅馬

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